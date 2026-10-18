רבנים בכנס 'הנני' של מפלגת הציונות הדתית

הרב ברוך וידר, ראש ישיבת הכותל, התייחס בריאיון לערוץ 7 בכנס "הנני" בבנייני האומה בירושלים להשתתפותם של ראשי הישיבות באירוע.

"אני נמצא כאן בבנייני האומה ושומע את ראשי הישיבות שעוסקים בעם ישראל. ברוך השם שאנחנו זוכים לדבר הגדול הזה, שיש לנו שר שהוא בן תורה, שרואה בעין ברורה את שיבת ה' לציון ופועל בכל העשייה שלו מכוח התורה שרואה את גאולת ישראל במדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו", אמר.

לדבריו, "אני חושב שזה דבר שהרב קוק חלם עליו ואנחנו רואים אותו. ברוך השם, בשקט ובצניעות, עשייה גדולה בכל התחומים הרבים של החיים הלאומיים, החינוכיים, הביטחוניים ובזהות היהודית במדינת ישראל".

הרב וידר הוסיף קריאה מפורשת לתמיכה במפלגה: "אין שום ספק שכל אדם שמאמין שאנחנו נמצאים בזמן של ראשית צמיחת גאולתנו חייב לתמוך ולהצביע רק הצבעה אחת והיא הציונות הדתית".

הרב וידר התייחס גם למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה. "בעיניי, סליחה שאני חריף, כל דבר אחר הוא סוג של חטא, משום שאנחנו צריכים לחזק את כוח התורה הממלכתית, ההולכת ובונה את מדינת ישראל ברוח התורה הגואלת של מרן הרב קוק והרב צבי יהודה קוק. זהו הכוח וזוהי הדרך להמשיך את המפעל של גאולת ישראל", הדגיש.

הרב חיים גנץ, ראש ישיבת מעלה אליהו, התייחס אף הוא למשמעות הכנס ואמר: "ברוך השם זכינו לכנס של אנשי תורה. כל התורה כולה, זה בעצם מפלגת הציונות הדתית. לא מפלגה, כמו שאמרו כאן, אלא חטיבת הציונות הדתית".

לדבריו, "זו תורה שבאה לידי ביטוי בעוצמה רבה של חיים, שרוצה להביא חיים לכל המערכות. קודם כול להחיות את הביטחון, שזה הקיום, הדבר הראשוני, ועל גבי זה כמובן את הקומה העליונה, התורה והרוח של עם ישראל, מתוך חיבור לכל רבבות עמך בית ישראל".

הרב גנץ הביע תקווה כי המפלגה תזכה לעוצמה ציבורית משמעותית: "אנחנו מקווים שתהיה לנו בעזרת השם עוצמה גדולה, לתפוס מקום מרכזי כדי להחיות את עם ישראל כולו".

הרב שמעון לפיד, ראש ישיבת אור עציון, שיבח את הכנס ואת המשתתפים בו. "כנס מרשים מאוד לכבודה של תורה, עם רבנים ועם הרבה בחורי ישיבה. עוצמה גדולה, מתוך תודה על כל מה שהמפלגה, מפלגת הציונות הדתית, עשתה, ותוך תקווה שנגיע להישגים גדולים מאוד בהמשך. זה כל כך חשוב, כל קול חשוב", אמר.

בהמשך התייחס הרב גנץ לאתגרים הביטחוניים הניצבים בפני מדינת ישראל: "אנחנו נמצאים בעיצומה של מערכה קיומית, קודם כול קיומית מול איראן, חיזבאללה וחמאס. חייבים לנצח, חייבים עוצמה, והעוצמה הזו צריכה לבוא לידי ביטוי גם בהקמת הקומה הרוחנית, שבעזרת השם נשקיע גם בה מאמצים רבים".

בסיום דבריו התייחס הרב וידר לתהליך הגאולה ולגילויי הגבורה של עם ישראל מאז מתקפת שבעה באוקטובר. "יש לפעול ולעשות למען הדבר הזה. אין ספק שמהלך הגאולה קפץ וזינק מאז השביעי באוקטובר. הולכת ומתגלה סגולת ישראל, הכוח הלאומי, הכוח הגבורתי של עם ישראל, ובעזרת השם ננצח", אמר.