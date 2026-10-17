בכירים במפלגות "גוש השינוי" מקיימים קשרים עם דיפלומטים אמריקנים, מתוך הערכה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עשוי להיות מעורב במהלכים סביב הרכבת הממשלה הבאה בישראל, במקרה שהבחירות יסתיימו ללא הכרעה ברורה, כך פורסם בכאן חדשות.

על פי הדיווח, הקשרים בין גורמים בגוש לבין הדיפלומטים האמריקנים הודקו בתקופת מערכת הבחירות. גורם באחת ממפלגות הגוש הסביר כי למהלך שתי מטרות: ניסיון למנוע מטראמפ להביע תמיכה ברורה בראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך הקמפיין, ובמקביל ליצור ערוץ שיאפשר השפעה על מהלכיו של הנשיא האמריקני לאחר הבחירות.

בגוש השינוי נערכים גם לאפשרות שטראמפ יפעל לאחר הבחירות לקידום ממשלת אחדות בישראל. לפי הדיווח, גורמים בגוש מבקשים לסכל תרחיש שבו הנשיא האמריקני ידחוף להקמת ממשלה כזאת.

במקביל, גם בסביבתו של נתניהו פועלים מול הנשיא האמריקני. לפי הפרסום, אנשיו של ראש הממשלה ביקשו לקבל את תמיכתו של טראמפ עוד לפני הבחירות, ובליכוד ממשיכים להפעיל לחץ במטרה להשיג ממנו הבעת תמיכה ברורה יותר.

טראמפ עצמו טרם הודיע על תמיכה פומבית במועמד כלשהו בבחירות בישראל. כשנשאל בנושא לאחרונה, הסתפק באמירה שלפיה "ייתכן שנתמוך במישהו".