מגיש ערוץ 14 ינון מגל כינה את יו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט, "קוף", במהלך תוכניתו "הפטריוטים".

מגל טען כי מאחורי איזנקוט עומדים "אשכנזים אליטיסטיים" שמנהלים אותו, והתייחס בתוך כך למוצאו המרוקאי.

"הוא קוף, שמו מזרחי מרוקאי, שמו לך ראש ממשלה מרוקאי, הנה כאילו אנחנו לא רואים את המציאות", טען מגל.

במפלגת "ישר" הגיבו בחריפות לדברים. "45 שנים אחרי שדודו טופז קרא למזרחים צ'חצ'חים - בכיר השופרות של נתניהו, שמתפרנס מהפצת שקרים ורעל, קורא הערב למועמד לראשות הממשלה שתחזיר את ישראל לישראלים, לרמטכ"ל ששירת את המדינה 45 שנה ונתן לה הכל, קוף", נמסר מהמפלגה.

"הפחד מהפסד חושף את האמת המכוערת שלכם, את דעתכם על ציבור ענק ומדהים שאתם מזלזלים בו כבר עשרות שנים. רואים לכם. ההיסטריה ברורה - בעוד עשרה ימים עם ישראל יבחר בבן לעולים ממרוקו, גולנצ'יק, פטריוט אמיתי שגדל בפריפריה, לראשות ממשלת ישראל. והוא יתקן את כל הנזק שממשלת נתניהו עשתה כאן", הוסיפו.

איזנקוט עצמו אמר בתגובה בכנס בחירות. "ינון מגל אמר שאני קוף שמופעל על ידי אשכנזים, אז אין לי מה לענות לתת-רמה הזו. הבעיה היא לא ינון מגל אלא האיש שעומד מאחורי ינון מגל. אנחנו נביא לשינוי במדינה, את תופעת ה'מגליזם' וה'ברדוגיזם' אנחנו נעביר מהחיים שלנו ונביא למדינה טובה יותר"