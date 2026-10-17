יריות נשמעו בכנס של סמוטריץ' בלוד דוברות

יריות נשמעו הערב (מוצ"ש) באזור שבו נערך כנס תושבים של מפלגת הציונות הדתית בלוד, בהשתתפות השר בצלאל סמוטריץ' ומועמד הרשימה סא"ל (מיל') איתמר איתם.

בכנס, שבו השתתפו מאות תושבים, הציג סמוטריץ' תוכנית שהוא מבקש לקדם בקדנציה הבאה למאבק בנשק הבלתי חוקי ובפשיעה המאורגנת בחברה הערבית.

השר קשר בדבריו בין היריות שנשמעו באזור לבין היקף הנשק בחברה הערבית. לדבריו, נתונים שנמסרו לו על ידי שב"כ מצביעים על יותר ממיליון כלי נשק בחברה הערבית.

"זה לא צריך להטריד רק את הלודאים, זה צריך להטריד את כל אזרחי מדינת ישראל", אמר. "מיליון כלי נשק בעורף הערבי של אזרחי ישראל, כך על פי הנתונים שנמסרו לי על ידי השב"כ, זה ה-איום על הביטחון הלאומי".

הוא טען כי נשק המשמש לפשיעה עלול לשמש גם לאירועים על רקע לאומני. "הדבר הזה מתהפך בשנייה מפלילי ללאומני", אמר. "מספיק שרק אחוז אחד, 10,000 כלי נשק, דוהרים על טנדרים ברחבי הערים במדינת ישראל, הם אזרחי ישראל שלא צריכים לעבור במחסום. ומי שחושב שזה רק אחוז אחד - יש לי קרקע למכור לו על הירח".

בהמשך הציג סמוטריץ' שורה של צעדים שאותם, לדבריו, בכוונתו לקדם במסגרת הוראת שעה לאומית למאבק בפשיעה המאורגנת. הוא אמר כי התוכנית תקודם לצד תוכניתו ל"ייהוד הנגב והגליל", ותכלול כלים שאותם הגדיר חריגים וממוקדים, תחת פיקוח משפטי.

"נקדם הוראת שעה לאומית למאבק בפשיעה המאורגנת, עם כלים חריגים ודרקוניים, במטרה לפרק את האוטונומיה הערבית החמושה", אמר סמוטריץ'. בהמשך הוסיף כי מדובר ב"כלים חריגים, ממוקדים ומפוקחים משפטית".

לפי התוכנית שהציג, סמוטריץ' מבקש לקדם חקיקת חירום בהוראת שעה שתכלול הגדרת החזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים כטרור והכנסת שב"כ לטיפול בתופעה. עוד מנה בין הצעדים מעצרים וצווים מנהליים, קביעת חזקות ראייתיות ועונשי מינימום.

התוכנית כוללת גם צעדים כלכליים נגד ארגוני הפשיעה, הפסקת תשלומי פרוטקשן מצד המדינה והקמת רשת ביטחון למי שמסרבים לשלם דמי חסות. לצד אלה הציג סמוטריץ' כוונה להגביר אכיפה של עבירות נלוות במסגרת מה שכינה "מודל ג'וליאני".