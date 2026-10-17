מי יעמוד בראשות הממשלה אחרי הבחירות? ממצאי סקר ברומטר הבחירות של ישראל, שנערך עבור ערוץ 7 על ידי מכון מסקר- רבדים בקרב 744 משיבים, מלמדים כי מצביעי הקואליציה נוטים לצפות להמשך כהונתו של בנימין נתניהו בשיעור גבוה מהשיעור שבו מצביעי האופוזיציה צופים שמועמד מגוש השינוי יעמוד בראש הממשלה.

הסקר התמקד במצביעי המפלגות היהודיות בלבד. לצורך הניתוח, בגוש הקואליציה נכללו מפלגות הליכוד, הציונות הדתית-זהות, עוצמה יהודית, ש"ס, יהדות התורה ונועם. בגוש האופוזיציה נכללו ישר, ביחד, ישראל ביתנו והדמוקרטים.

בקרב מצביעי הקואליציה, ‎65%‎ מעריכים כי נתניהו יעמוד בראש הממשלה לאחר הבחירות. רק ‎1.5%‎ מעריכים שבראשה יעמוד מועמד מגוש השינוי. יתר המשיבים, כ־‎33%‎, סבורים שיהיו בחירות חוזרות (16%), שתהיה רוטציה (2.1%), או שאין שום אפשרות להעריך (16%).

בקרב מצביעי האופוזיציה התמונה הפוכה, אך מעט פחות נחרצת: 48%‎ מעריכים כי מועמד מגוש השינוי יעמוד בראש הממשלה, ‎8.6%‎ מעריכים שנתניהו יעמוד בראשה, והיתר סבורים שיהיו בחירות חוזרות (21%), שתהיה רוטציה (5.4%), או שאין אפשרות להעריך (16%).

ההשוואה מצביעה על חוסר סימטריה: בעוד שבקרב מצביעי הקואליציה כמעט שאין מי שצופים שמועמד מהגוש היריב יעמוד בראש הממשלה, הרי שבקרב מצביעי האופוזיציה מיעוט קטן אך ניכר יותר צופה שנתניהו ימשיך לעמוד בראשה.

הפער בין הגושים מתבטא גם בביטחון בתשובה. בקרב מצביעי הקואליציה שצופים שנתניהו יעמוד בראש הממשלה, ממוצע הביטחון בהערכה הוא ‎4.33‎ מתוך ‎5‎. בקרב מצביעי האופוזיציה שצופים שמועמד מגוש השינוי יעמוד בראשה, הממוצע נמוך יותר ועומד על ‎3.97‎. כלומר, ההערכה שמועמד מהגוש שלהם יעמוד בראש הממשלה נפוצה יותר בקרב מצביעי הקואליציה, וגם מלווה בביטחון גבוה יותר בקרב המחזיקים בה.

מעניין לציין שבקרב מצביעי הקואליציה, התוצאות דומות מאוד אצל גברים ונשים. באופוזיציה, שיעור המעריכים שהממשלה תוקם על ידי נתניהו דומה מאוד בשתי הקבוצות (כ-8.5%), אולם בשיעור המעריכים שמועמד מגוש השינוי ירכיב את הממשלה קיים פער מסוים: ‎55%‎ מהגברים תומכי האופוזיציה צופים שמועמד מגוש השינוי יעמוד בראש הממשלה, לעומת ‎43%‎ מהנשים. גם הביטחון בקרב מצביעי האופוזיציה המצפים לממשלה בראשות מועמד מגוש השינוי גבוה יותר אצל גברים: ‎4.27‎ מתוך ‎5‎, לעומת ‎3.65‎ אצל נשים.

מפלגות וינטר, הנדל-זליכה וגנץ לא נכללו באף אחד משני הגושים בניתוח זה. מעניין לציין שבכל המפלגות הללו, ההערכה הרווחת ביותר היא שיתקיימו בחירות חוזרות: כך סבורים 63% מתומכי גנץ, 46% מתומכי הנדל-זליכה ו-38% מתומכי וינטר. על כך נרחיב בכתבה נפרדת.