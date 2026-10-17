שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, גינה בחריפות את תקיפתה של היידי לוין, צלמת עיתונות של "וושינגטון פוסט" ואזרחית אמריקאית, והגדיר את המעשה "טרור מתועב". לדבריו, לוין נפצעה קשה בתקיפה, ויש להביא את האחראים לדין.

"היידי לוין, צלמת עיתונות עבור 'וושינגטון פוסט', נפגעה מפציעות קשות בהתקפה אכזרית ומבישה", כתב האקבי. הוא ציין כי לוין היא אזרחית אמריקאית וכי הייתה מזוהה בבירור כעיתונאית.

השגריר הדגיש כי פרטי זהותם של המעורבים עדיין נמצאים בחקירה, אך קרא לנקוט צעדים חריפים נגד מי שיימצאו אחראים לתקיפה. "אלה שתקפו עיתונאית לא חמושה צריכים לבלות שנים בכלא", אמר.

האקבי הוסיף כי ארצות הברית קראה לחקירה מלאה של האירוע, למעצר המעורבים ולהעמדתם לדין במלוא חומרת החוק.

את דבריו חתם בגינוי חריף במיוחד של התקיפה: "תקיפת צלמת היא מעשה טרור מתועב שבוצע בידי פחדנים רעולי פנים. זהו מעשה מחפיר של אלימות חסרת היגיון".