תשע שנים עברו מאז אירחה מכבי פתח תקווה את מכבי חיפה במסגרת המחזור השביעי של ליגת העל בכדורגל, בו הצליחה חיפה לחזור מפיגור שני שערים לתיקו.

הערב (מוצאי שבת) שוב אירחה פתח תקווה את חיפה ושוב הצליחה חיפה למחוק פיגור, רק שהפעם זה נגמר בניצחון כשחיפה כבשה שני שערים מהירים בדקות ה-62 ו-66 בדרך למהפך ועליה זמנית אל המקום הראשון בטבלת ליגת העל שבכדורגל.

חיפה נקלעה לפיגור מוקדם כבר בדקה ה-13 ומיעטה להגיע למצבי הבקעה, כששני כוכביה החדשים ברזאו וברוניניו היו רחוקים מלהציג את היכולת הטובה שאיפיינה אותם עד כה.

למזלה של חיפה ואוהדיה, שתי קרנות זהות הסתיימו בשני שערים בתוך 4 דקות בלבד, כשברוניניו הוסיף עוד בישול למאזנו האישי העונה, בדרך אולי לשיא בישולים.

למעשה, חיפה נקלעה לפיגור בפעם השלישית ברציפות במשחקיה העונה, אבל כאמור גם ממנו יצאו כשרשמו את הניצחון החמישי ברציפות שלה העונה, בדיוק כפי שקרה באליפות השלישית והאחרונה שלה תחת ברק בכר. סימן לעתיד לבוא?

מי שעוד הצליחה לנצח הערב במסגרת המחזור השביעי של ליגת העל בכדורגל בקושי רב, היא הפועל תל אביב שניצלה שריקה גבולית לפנדל בכדי לכבוש בדקה ה-81 שער יחיד לרשת עירוני טבריה.

האדומים מת"א נאלצו לשחק ב-10 שחקנים החל מהדקה ה-3, אך למזלם בעזרת שופטי המשחק שמרו על מאזן מושלם באצטדיונם הביתי, אצטדיון בלומפילד כשהם מסיימים משחק ביתי נוסף ללא אף ספיגה העונה.

יתר תוצאות המחזור השביעי בליגת העל שבכדורגל:

בני סכנין - הפועל פתח תקווה 0:2, מכבי נתניה - קריית שמונה 0:1, הפועל חיפה - הפועל רמת גן 2:0.