מגיש ערוץ 14 ינון מגל פרסם הלילה (ראשון) סרטון הבהרה בעקבות הסערה שעוררה התבטאותו שבה כינה את יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, "קוף".

מגל טען כי דבריו הוצאו מהקשרם וכי לא התכוון להשוות את איזנקוט לבעל החיים, אלא השתמש בביטוי השאוב מהעולם התחתון.

"אני רואה שמתפתחת סערת ינון מגל חדשה, עוד איזו סערת פייק לנוכח הבחירות, אז צריך להבהיר כמה דברים", פתח מגל את דבריו.

"אני קראתי לאיזנקוט קוף לא חלילה כי הוא מכוער ונראה כמו קוף, אלא כביטוי ששאוב מהעולם התחתון, ששמים מישהו מקדימה, שמפעילים אותו, שהוא כאילו זה שמפילים עליו את התיק".

מגל הסביר כי ההתבטאות נאמרה במסגרת דיון פוליטי שעסק בטענתו של הפרשן אבישי בן חיים בדבר ברית בין האליטה האשכנזית לבין הציבור הערבי, שנועדה לדבריו להדיר את המזרחים.

"הדיון היה שאבישי בן חיים אמר שפה יש את הברית של האליטה וההגמוניה עם הערבים להדיר את המזרחים".

בהמשך הסביר את תגובתו: "אז אני אמרתי לו, מה זה הוא מרוקאי מזרחי? הוא קוף ששמו אותו מקדימה ומפעילים אותו מאחורה, עומדים מאחוריו כל האליטה האשכנזית. זה האירוע".

מגל תקף את האופן שבו סוקרו דבריו ואת התגובות הפוליטיות שהתעוררו בעקבותיהם.

"אז הם עושים כותרות, ינון מגל אמר שגדי איזנקוט הוא קוף, וכבר ישר מוציאים תגובה ויאיר לפיד עושה תגובה, והכול כרגיל זה שקר".

את דבריו חתם במסר לצופיו: "אל תתרגשו מהסערות שלהם. להפך, כשיש סערה שלהם, תירגעו. תודה".