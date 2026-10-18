זוכרת ומנצחת. אחרי שפתחה את עונת 2026/27 בליגת העל שבכדורסל, ליגת ווינר סל, ברגל ימין עם ניצחון חוץ על הפועל חולון, הערב (מוצאי שבת) אירחה ירושלים לראשונה העונה באולמה הביתי, היכל הפיס ארנה שבבירה ושמרה על מאזנה המושלם.

עוד לפני שריקת הפתיחה במשחק מול הפועל באר שבע/דימונה, חנכה ירושלים יציע מיוחד במינו, "יציע הנופלים", יציע לזכר אוהדי הקבוצה שנפלו על הגנת העם והמולדת ונרצחו במלחמה האחרונה ובפיגועי הטרור.

עוד לפני פתיחת המשחק, אירחה הקבוצה למעלה מ-100 מבני המשפחות השכולות, שהיו הראשונים להיחשף ליציע ההנצחה שהוקדש לזכר יקיריהן, כאשר46 אוהדי הפועל קיפחו את חייהם, "אדומים שהיו ויישארו לעד חלק בלתי נפרד ממשפחת הפועל", לפי הודעת המועדון.

היציע, שיישא את שמותיהם של כל הנופלים, יהווה פינת הנצחה, "עדות לכך שגם אם הם אינם איתנו עוד בגופם, הם ממשיכים ללוות אותנו ברוחם - בכל משחק, בכל שיר שעולה מהיציע ובכל סל. יציע הנופלים הוא מעבר למקום של זיכרון והנצחה. הוא גם הבטחה: המקום שלהם ביציע שמור. לתמיד".

והיה גם כדורסל. בערב כה מרגש וחשוב שכזה, הפועל המשיכה לרקוד על הפרקט ואולי שחקניה שאבו כוחות ועידוד מהאוהדים שהיו גם אם לא בגופם.

אחרי ששמרה על מאזן מושלם במפעל היורוקאפ האירופי בשבוע שעבר, הערב פתחה ירושלים את המשחק עם ריצה של 0:9 בתוך קצת יותר משתי דקות של כדורסל אותתה על העומד לבוא, וגם יתרון של 13 נקודות שנמחק, לא מנע ממנה את הניצחון כשבשיא המשחק הובילה כבר ב-22 נקודות הפרש.

זה נגמר עם 74:88 לזכות ירושלים שמנצחת משחק שני ברציפות ושומרת על מאזן מושלם גם במסגרת ליגת העל שבכדורסל. במחזור הבא תחכה לה יריבה כבר קשה יותר בדמותה של סגנית האלופה הפועל תל אביב.