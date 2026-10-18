נער בן 17 מת הלילה (ראשון) מפצעיו לאחר שנדקר ברחוב הרצל באשקלון. נער נוסף נפצע באירוע באורח קל.

בזירה נמצא גרזן, אולם טרם התברר אם שימש לפגיעה בנער או שנעשה שימוש בכלי נשק אחר. המשטרה עדכנה כי הנער נדקר, על פי החשד, באירוע אלימות שהתרחש בין גורמים עברייניים.

צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לנער טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים ברזילי כשהוא מחוסר הכרה, במצב קשה ולא יציב וסובל מפציעות חודרות בגופו. בהמשך נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

הנער הנוסף, שנפצע באורח קל, פונה אף הוא מהזירה.

חובש רפואת חירום במד"א, ראובן נח, סיפר: "כשהגענו למקום הובילו אותנו אל הנער שסבל מפציעות חודרות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים ופינינו אותו באמבולנס של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה ולא יציב והוא מחוסר הכרה".