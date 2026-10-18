ראש הממשלה בנימין נתניהו הזהיר כי שאיפותיה הגרעיניות של איראן מאיימות לא רק על ישראל, אלא גם על ארצות הברית ואירופה, ושיבח את נחישותו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להתמודד עם המשטר בטהרן.

בריאיון לעיתונאי מארק לוין ששודר הלילה (ראשון) ברשת פוקס ניוז, התייחס נתניהו לאיום האיראני, ליחסיו עם טראמפ, לפעילות הצבאית של ישראל ברצועת עזה ולבחירות הקרובות בישראל.

"חיזבאללה, חמאס והחות'ים בתימן הם למעשה זרועות של התמנון הרעיל הזה, והכוונה היא לאייתוללות באיראן. לא לעם האיראני, האיראנים הם אנשים נפלאים", אמר ראש הממשלה, שהבחין בין העם האיראני, שאת ההיסטוריה והתרבות שלו שיבח, לבין שליטי המדינה, שאותם האשים בשאיפה להשמיד את ארצות הברית.

לדבריו, שאיפותיה של טהרן אינן מסתכמות בפגיעה בישראל, אלא כוללות השתלטות על המזרח התיכון, על נתיבי שיט אסטרטגיים ועל מקורות נפט, ובהמשך גם הפניית האיום כלפי אירופה וארצות הברית.

"אתם השטן הגדול, אנחנו השטן הקטן. ואני אומר לידידיי האירופים, אני מקווה שלא תיעלבו, אתם השטן הבינוני", אמר נתניהו. הוא הזהיר כי איראן מפתחת טילים בליסטיים בין יבשתיים המסוגלים להגיע לארצות הברית, וכי בכוונתה לצייד אותם בראשי קרב גרעיניים.

"והם רוצים שהטילים האלה יישאו ראשי קרב גרעיניים. ואז כל עיר בארצות הברית, כל עיר ועיר, תהיה בת ערובה לסחיטה של הקנאים האלה. לכן הדרך היחידה להתמודד עם זה היא למעשה להיפטר מהמשטר הזה", הדגיש נתניהו, והוסיף כי ההתמודדות עם המשטר היא תהליך ממושך, המחייב שילוב של צעדים צבאיים וכלכליים.

נתניהו סיפר על פגישה שקיים עם טראמפ באחוזתו במאר-א-לאגו לפני הבחירות לנשיאות ארצות הברית, וציין כי טראמפ העלה כבר אז את הצורך למנוע מאיראן נשק גרעיני: "זה תהליך ארוך. הוא גם צבאי וגם כלכלי, ואני חושב שהנשיא טראמפ מבריק. מבריק לחלוטין".

ראש הממשלה טען כי איראן תהיה מסוכנת במיוחד אם תהפוך למעצמה גרעינית, משום שהנהגתה אינה פועלת לפי שיקולי עלות ותועלת רגילים: "איראן תהיה מעצמה גרעינית שלא דומה לשום מעצמה גרעינית אחרת שאנחנו מכירים בעולם, משום שאין להם את החישוב הזהיר הזה של עלות מול תועלת, בגלל הקנאות הקיצונית שלהם".

כמו כן הביע ספקנות באשר לאפשרות להגיע להסכם יציב עם טהרן: "אי אפשר לשכנע אותם. אי אפשר לקנות אותם בכסף. ושום הסכם לא מחזיק מעמד יותר משתי שניות, משום שיש דבר אחד שהם עושים בעקביות ובאמינות: הם משקרים".

בהתייחסו ליחסיו האישיים עם טראמפ, אמר נתניהו כי שיתוף הפעולה ביניהם מבוסס על היכרות רבת שנים ועל הבנה משותפת של האתגרים הביטחוניים. "אני תמיד מכיר בכך שהוא נשיא ארצות הברית, והוא עושה את מה שהוא חושב שטוב לארצות הברית. וזה בדיוק מה שהוא עושה. אני עושה את אותו הדבר למען ישראל", אמר. "ואני שמח שלעיתים קרובות מאוד הדברים משתלבים זה בזה".

לקראת הבחירות בישראל, אמר נתניהו כי הוא מתמקד כעת במאבק על כהונה נוספת: "קודם כול, אני צריך להיבחר. ואגב, אני נלחם בכל מערכת בחירות כאילו אני עומד להפסיד, וזו הסיבה היחידה שאני מנצח. אבל אני צריך להילחם על כך בשבוע הקרוב, וכך אעשה. בעזרת השם, אם אבחר, השותפות הזאת תמשיך להביא ביטחון ולהביא שלום".

נתניהו הגן גם על התנהלותה של ישראל במהלך המלחמה נגד חמאס ברצועת עזה, והדגיש כי צה"ל נקט צעדים נרחבים כדי להזהיר אזרחים: "העמדה המוסרית הנעלה היא כאשר אתה מגן על עמך מפני מפלצות, וכאשר אתה עושה זאת, אתה משתדל לצמצם ככל האפשר את הפגיעה באזרחים".

לדבריו, ישראל פיזרה מיליוני כרוזים, ביצעה שיחות טלפון ושלחה הודעות טקסט שקראו לאזרחים הפלסטינים להתפנות מאזורי סכנה: "אנחנו שולחים אלפי, לא, מיליוני כרוזים, מיליוני שיחות טלפון, מיליוני הודעות טקסט לאזרחים הפלסטינים, ואומרים להם: התרחקו מאזורי הסכנה".

נתניהו ציין כי חמאס משתמש בשכונות מגורים ובבתי חולים לצרכים צבאיים, ובמקביל מונע מתושבים לעזוב את אזורי הלחימה: "כך נגרמו האבדות בקרב האזרחים. אז את מי מאשימים? את ישראל. זה מטורף".