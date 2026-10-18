ארבעה חשודים מרכזיים נעצרו הבוקר (ראשון) במסגרת חקירה בחשד לעבירות פליליות וכלכליות חמורות הקשורות לקבוצת כדורגל מליגת העל.

החקירה, שנוהלה בחודשים האחרונים באופן סמוי במפלג שוחד והימורים בספורט בלהב 433, עברה היום לשלב הגלוי.

על פי החשד, במשך ארבע עונות בוצעו באופן שיטתי עבירות בהיקף המוערך בעשרות מיליוני שקלים. בין היתר נבדקים חשדות לקבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף והלבנת הון.

החקירה עוסקת גם בחשד לעבירות על פקודת מס הכנסה, חוק הביטוח הלאומי וחוק הגנת השכר. בין היתר נבדק חשד לאי-דיווח לרשויות המס על שכר ששולם לשחקנים.

החקירה צפויה להתרחב בימים הקרובים גם לשחקני הקבוצה. בלהב 433 וברשות המסים מתכוונים לזמן לחקירה עשרות שחקני כדורגל ששיחקו בקבוצה בעבר וכאלה המשחקים בה כיום, במסגרת בירור החשדות.