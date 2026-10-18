לבנון הודיעה לארצות הברית כי היא מוכנה להשתתף בפגישה צבאית עם ישראל, כחלק מסבב השיחות הבא בין המדינות. כך דיווח העיתון "א-שרק אל-אווסט" מפי מקור המעורה בפרטים.

לפי הדיווח, נשיא לבנון ג'וזף עאון מסר למזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו על נכונותה של ארצו להשתתף במפגש. עאון הודיע אתמול כי סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון ייערך ב-20 באוקטובר בטמפה שבפלורידה.

לבנון צפויה לשגר לפגישה משלחת צבאית, שתציג בפני המשתתפים את דרישתה מישראל להפסיק את ההסלמה בשטח לבנון.

בביירות מקווים, על פי הדיווח, כי השיחות יובילו להתחייבות מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו להפסקת אש. במקביל, לבנון מעוניינת בהרחבת פעילותו של "מנגנון האימות", במטרה לאפשר את פריסתו של צבא לבנון ב"אזור הפיילוט".