שני בני אדם, בהם ילד בן 6, נהרגו ו-11 נוספים נפגעו באירוע דריסה שהתרחש אתמול (שבת) במהלך משחק כדורגל לילדים בעיר וויצ'יטה שבמדינת קנזס בארצות הברית.

נהגת בת 34 נכנסה עם טנדר למגרש שבו שהו ילדים והוריהם ופגעה במספר בני אדם. נסיבות האירוע עדיין נחקרות.

האירוע התרחש בסביבות השעה 15:25 שעון מקומי במתחם הספורט סטרייקר. מוקד החירום קיבל שיחות רבות שדיווחו על רכב שנכנס למגרש הכדורגל ופגע בנוכחים. כוחות משטרה, כיבוי והצלה וצוותים רפואיים הוזעקו למקום.

מבין 11 בני האדם שפונו לבתי החולים, חמישה הם ילדים, בגילי חמש עד תשע. לפי המשטרה, הפציעות אינן מוגדרות כמסכנות חיים.

מחקירת המשטרה עולה כי הנהגת, תושבת העיר גארדן סיטי בת 34, הגיעה למתחם שבו שיחק אחד מילדיה כדורגל, אך לא במגרש שבו התרחש האירוע. בעת הדריסה שהו בטנדר שני קטינים נוספים. האישה נלקחה למעצר והיא משתפת פעולה עם החוקרים.

מפקד משטרת וויצ'יטה, ג'ו סאליבן, אמר כי החוקרים עדיין מנסים להבין מה הוביל לאירוע. "אנחנו יודעים מה קרה, אבל כעת אנחנו עובדים קשה מאוד כדי להבין מדוע זה קרה, ועדיין אין לנו תשובה".

המשטרה גבתה עדויות מיותר מ-30 עדי ראייה וביקשה מהציבור להעביר לידיה סרטונים ותמונות מהאירוע. החוקרים טרם קבעו אם הנהגת פעלה במכוון או שמדובר בתאונה.

ראש עיריית וויצ'יטה, לילי וו, הביעה זעזוע מהאסון. "זהו יום קורע לב עבור וויצ'יטה", אמרה. "משפחות הגיעו למתחם הספורט כדי ליהנות משבת אחר הצהריים ולצפות בילדיהן משחקים כדורגל. איש לא יכול היה לדמיין את הטרגדיה שתתרחש".

בעקבות האירוע הודיעה העירייה על ביטול כל הפעילויות במתחם הספורט עד להודעה חדשה. המשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות הדריסה.