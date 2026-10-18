משטרת ספרד עצרה שני צעירים, אחד מהם נער והשני בשנות ה-20 לחייו, בחשד שביצעו שורת איומי שווא על מטעני חבלה בנמלי התעופה במלאגה ובוולנסיה.

על פי החשד, השניים השתמשו בטכנולוגיות מתקדמות, ובהן בינה מלאכותית לשינוי קולם, בניסיון להסתיר את זהותם ולהקשות על איתורם.

הפרשה נחשפה ביום שישי בהודעה רשמית של משרד הפנים הספרדי, לאחר חקירה שנפתחה בספטמבר בעקבות שיחות טלפון שהתקבלו בנמלי התעופה ובהן התרעות על הימצאות מטעני חבלה.

לפי הדיווח בעיתון הספרדי "אל פאיס", שני החשודים הכירו באמצעות האינטרנט ופעלו תוך נקיטת אמצעי הסוואה מתוחכמים. החוקרים גילו כי השניים השתמשו בפרטיו האישיים של אדם אחר, ללא ידיעתו, כדי להירשם לשירות טלפוניה המבוסס על האינטרנט.

בהמשך הפעילו טכנולוגיה המאפשרת לזייף את מספר הטלפון המוצג אצל מקבל השיחה, והשתמשו בכלי בינה מלאכותית כדי לשנות את קולם. שילוב האמצעים נועד למנוע את זיהוים ולהסתיר את מקור האיומים.

על פי ממצאי החקירה, בשיחה הראשונה לנמל התעופה במלאגה הצליחו גורמי הביטחון לקבוע בתוך זמן קצר כי מדובר בהתרעת שווא. ואולם, שיחה נוספת שהתקבלה בנמל התעופה בוולנסיה הובילה להפעלת נוהלי החירום, להזנקת כוחות משטרה ויחידות מיוחדות ולשיבושים זמניים בפעילות נמל התעופה.

עוד התברר כי החשודים ניסו לנצל את האיומים כדי לסחוט כספים, אך על פי מקורות המעורים בחקירה, לא הועבר לידיהם כל תשלום.

ביום רביעי האחרון פשטו שוטרים על בתיהם של שני החשודים בערים מלאגה ומורסיה, עצרו אותם והחרימו מחשבים, טלפונים וציוד אלקטרוני שעשוי לשמש ראיה בחקירה. השניים נחקרים בחשד לאיומים, סחיטה והפרת הסדר הציבורי.

ביום שישי הורו הרשויות המשפטיות על שחרורם של השניים ממעצר, בעוד החקירה בעניינם נמשכת.

המשטרה הספרדית בודקת כעת אם היו מעורבים נוספים בפרשה ואם החשודים קשורים לקבוצות אינטרנט העוסקות בהטרדות, איומים והפחדה. בין היתר נבחנת האפשרות שהשניים פעלו במסגרת תופעת ה-Swatting, שבמסגרתה נמסרים דיווחי חירום כוזבים במטרה לגרום להזנקת כוחות משטרה למקום מסוים או נגד אדם מסוים.

במסגרת החקירה התגלו גם סימנים לפעולות נוספות של הטרדה דיגיטלית, והחוקרים בוחנים ארנקים דיגיטליים שאותרו במכשירים שנתפסו. במקביל נבדקת האפשרות שגורמים נוספים היו מעורבים בפעילות.