צה"ל מאפשר בימים אלה לקיים מסיק זיתים בשטחים חקלאיים הנמצאים בתוך רצועת הביטחון בדרום לבנון, לרבות כניסת פועלים סורים המועסקים בידי תושבים לבנונים - כך דווח בגלי צה"ל.

על פי הדיווח, המסיק מתקיים בשטחים חקלאיים השייכים לכפרים לאורך גזרת הגבול, מכפר שובא שבמזרח ועד עלמא א-שעב שבמערב. הפעילות מתבצעת בתיאום עם כוחות צה"ל הפרוסים באזור ותחת ליווי ופיקוח צבאי.

מרבית הכפרים שבהם מתאפשר המסיק הם כפרים נוצריים, אולם בין היישובים נכלל גם כפר שובא, כפר מוסלמי סוני שממנו התבצעה בעבר פעילות טרור של חיזבאללה. במהלך המלחמה חיסל צה"ל מספר מחבלים שפעלו בכפר.

בין המשתתפים במסיק נמצאים לא רק תושבי הכפרים הלבנוניים, אלא גם פועלים סורים המועסקים בידי בעלי הקרקעות. גם כניסתם לשטח מתבצעת בתיאום עם צה"ל.

בצבא מסבירים כי כניסת המוסקים מותנית בבדיקות ובקבלת האישורים הנדרשים. עם זאת, לא פורט כיצד מתבצע הליך הבדיקה הביטחונית, ואם כל אחד מהמשתתפים עובר בדיקה פרטנית של הרקע שלו בידי אגף המודיעין או שירות הביטחון הכללי.

שאלה נוספת שנותרה ללא מענה היא האם ההחלטה לאפשר את המסיק בשטחי רצועת הביטחון התקבלה באישור הדרג המדיני.

פער נוסף התגלה בין תגובת הצבא לבין הפרטים שנחשפו בדיווח. בצה"ל טענו כי המסיק מתאפשר בכפרים נוצריים בלבד, אף שכפר שובא, הנכלל בין הכפרים שבהם מתקיימת הפעילות, הוא כפר מוסלמי סוני.

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל מאפשר קיום מסיק זיתים במספר כפרים נוצריים בדרום לבנון, בהתאם להערכת המצב הביטחונית. כניסת המשתתפים מותנית בבדיקות ובאישורים הנדרשים, ומתבצעת תחת פיקוח צה"ל, תוך בקרה על כניסתם למרחב ועל יציאתם ממנו. הפעילות מתקיימת בהתאם להערכת המצב המבצעית, תוך שמירה על ביטחון הכוחות ותושבי הצפון. צה"ל פועל בהתאם להסכם הפסקת האש על מנת להבטיח את ביטחון תושבי הצפון".