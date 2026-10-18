ח"כ יצחק קרויזר, צפוי להתייצב היום (ראשון) לחקירה בלהב 433 בעקבות עימות בינו לבין שוטרים במצפה יריחו. מיד לאחר החקירה מתכוון קרויזר להגיע למשרדי המחלקה לחקירות שוטרים ולדרוש להגיש תלונה נגד השוטרים שלטענתו הפעילו נגדו אלימות.

האירוע התרחש בתום אזכרה לחללי צה"ל במצפה יריחו. לפי גרסתו של קרויזר, הוא ניגש בניסיון להרגיע עימות בין שוטרים למשפחות שכולות, ובמהלך האירוע השוטרים הפעילו נגדו כוח בלתי סביר, היכו אותו, הטיחו אותו ארצה וריססו אותו בגז פלפל.

בתחילת השבוע שעבר הגיע קרויזר מיוזמתו למשרדי מח"ש כדי להגיש תלונה נגד השוטרים שהיו מעורבים באירוע. לטענתו, לאחר שהמתין במקום קרוב לארבע שעות, לא התאפשר לו למסור את תלונתו בשל הנחיה שהתקבלה "מלמעלה".

לדבריו, גם פניות שהעביר ליועצת המשפטית לממשלה, לפרקליט המדינה ולמח"ש לא הובילו עד כה לגביית תלונתו. מנגד, הוא טוען כי זימונו לחקירה קודם במהירות.

קרויזר הודיע כי יתייצב לחקירה וישתף פעולה, וכי אינו מבקש להימנע ממנה. עם זאת, הוא מייחס את ההתנהלות סביב האירוע למניעים פוליטיים וטוען כי נעשה ניסיון להפוך אותו מקורבן לחשוד.

"אתייצב לחקירה בראש מורם, אשתף פעולה ולא אנוח עד שהאמת כולה תצא לאור", מסר קרויזר. "אין לי מה להסתיר, ובוודאי שלא אירתע מכנופיית הפושעים שמנסים להפוך את עצם עמידתי על זכויותיי לעילה לחקירה פלילית".

קרויזר הוסיף כי מבחינתו האירוע אינו מסתכם בטענותיו בנוגע להתנהלות השוטרים במצפה יריחו. "העוול החמור שנעשה לי אינו מסתיים באלימות השוטרים שהופעלה כנגדי. הוא נמשך ברגע שבו התייצבתי במח"ש כדי להתלונן, ובמשך כמעט ארבע שעות גלי ובועז רמסו את זכויותיי הבסיסיות ודאגו שתימנע ממני האפשרות למסור את תלונתי".

חבר הכנסת קשר בדבריו בין עיתוי החקירה לבין הבחירות הקרובות, וטען: "כל זאת באורח פלא, שבוע וחצי בלבד לפני הבחירות! העיתוי המתוזמן והמתוזמר, לצד ההתנהלות המחפירה, מעידים על ניסיון פוליטי פסול להפוך את הקורבן לחשוד ולהלך אימים על נבחר ציבור באמצעות מערכת אכיפת החוק".

קרויזר הודיע כי בתום החקירה בלהב 433 יגיע פעם נוספת למח"ש וידרוש שתלונתו תיגבה וכן שייבדקו הנסיבות שלטענתו מנעו ממנו להגיש אותה בפעם הקודמת.