הקבוצה שמסתבכת. שוטרי מפלג שוחד והימורים בספורט יאל"כ להב 433 עצרו הבוקר (ראשון) 4 חשודים בחשד לעבירות פליליות וכלכליות הקשורות לקבוצת כדורגל מליגת העל.

על פי הודעת המשטרה, במהלך החודשים האחרונים התנהלה במפלג שוחד והימורים בספורט, ביאל"כ להב 433, חקירה סמויה בחשד לעבירות פליליות חמורות הקשורות לקבוצת הכדורגל מליגת העל.

החקירה הסמויה התנהלה בשיתוף פעולה עם ההתאחדות לכדורגל, רשות המסים יח' יהלום, ביטוח לאומי ורשות התאגידים- רשמת העמותות.

במסגרת החקירה עלה חשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, הלבנת הון, עבירות לפי פק' מס הכנסה, עבירות על פי חוק הביטוח הלאומי וחוק הגנת השכר, לרבות חשדות לעבירות של אי דיווח לרשויות המס על שכר ששולם לשחקנים.

לטענת החוקרים, היקפי העבירות נעים בסכומים של עשרות מיליוני שקלים. על פי החשד, העבירות בוצעו באופן שיטתי ולאורך 4 עונות.

היום, עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה עצרו שוטרי היאל"כ 4 חשודים מרכזיים אשר עפ"י החשד הינם מחוללי העבירות, בוצעו תפיסות של רכבי יוקרה ונדל"ן ושחקנים שהיו בדרכם לאימון הבוקר זומנו גם הם לחקירה בנושא.

ממשטרת ישראל נמסר כי "להב 433 תמשיך לפעול בנחישות כנגד תופעות פשיעה הפוגעות בטוהר הספורט ואמון הציבור".