הממשלה צפויה לאשר היום (ראשון) קיצוץ רוחבי בהיקף של 2.6 מיליארד שקלים בתקציבי משרדי הממשלה, במטרה לממן רכש ביטחוני דחוף.

ההחלטה מעוררת התנגדות חריפה בקרב פקידים במשרדי הממשלה המזהירים מפגיעה בתוכניות ובשירותים חיוניים לציבור.

מדובר בקיצוץ התקציבי השני בתוך ימים ספורים. רק בשבוע שעבר אישרה הממשלה העברת כמיליארד שקלים למשרד הביטחון לצורך רכישת 12 מסוקי אפאצ'י, באמצעות הפחתת התקציב הרב-שנתי המיועד לפיתוח המגזר הערבי.

גם הפעם הוחלט שלא להפחית מהכספים הקואליציוניים, אף שבכירים מקצועיים במשרד האוצר המליצו להשתמש בהם למימון הצרכים הביטחוניים.

הקיצוץ המתוכנן יתבצע באופן רוחבי, בשיעור של כ-5% מתקציבי הפיתוח והקניות של משרדי הממשלה. בפועל, מדובר בהפחתה של כ-4% מהתקציבים הגמישים, שאינם מיועדים לתשלום שכר או להתחייבויות קבועות. המשמעות היא צמצום האפשרות להוציא לפועל תוכניות חדשות ולהרחיב שירותים קיימים.

משרד החינוך צפוי לספוג את הקיצוץ הגבוה ביותר מבין המשרדים האזרחיים שפורטו, בהיקף של 285 מיליון שקלים. מאחר שכ-90% מתקציב המשרד, העומד על כ-97 מיליארד שקלים, מיועדים בעיקר לתשלום שכר לעובדי ההוראה, הקיצוץ לא צפוי לפגוע בשעות הלימוד בגנים ובבתי הספר.

עם זאת, במשרד בוחנים הפחתת תקציבים המיועדים לתנועות הנוער, לתוכניות חינוכיות חיצוניות, להכשרת מורים, לפעילות עמותות ולמיזמים משותפים עם הרשויות המקומיות. האפשרויות השונות יובאו להכרעת שר החינוך יואב קיש. ממשרד החינוך נמסר כי האפשרויות נבחנות לקראת קבלת החלטה על אופן יישום הקיצוץ.

במשרד הבריאות מתריעים מפני השלכות חמורות של הפחתה נוספת בהיקף של 150 מיליון שקלים. מנכ"ל המשרד, משה בר סימן טוב, פנה למנכ"ל משרד האוצר ישראל מלאכי ולממונה על התקציבים מהרן פרוזנפר, בדרישה להוציא את מערכת הבריאות מתוכנית הקיצוצים.

במערכת הבריאות חוששים כי הקיצוץ יפגע בזמינות הטיפולים, יאריך את זמני ההמתנה ויקשה על הרחבת שירותי בריאות הנפש. בנוסף, עלולה להיפגע היכולת להגדיל את מספר אנשי הצוות הרפואי, לקדם את מיגון בתי החולים ולהיערך למצבי חירום.

גם במשרד הרווחה פועלים בניסיון למנוע את הקיצוץ המתוכנן, שצפוי להגיע ל-140 מיליון שקלים. המשרד פנה בדחיפות לאוצר וביקש להחריג את תקציבו, לנוכח החשש מפגיעה באוכלוסיות הזקוקות לשירותיו.

בכיר במשרד הזהיר כי הקיצוץ עלול לפגוע באופן משמעותי ביכולת לספק שירותים לאוכלוסיות הפגיעות ביותר. לדבריו, המשרד מתקשה כבר כיום להתמודד עם הצרכים שהתרחבו בעקבות המלחמה.

בחודש מרץ האחרון קוצצו מתקציבו הגמיש של משרד הרווחה כ-90 מיליון שקלים נוספים. בסך הכול הגיעו הקיצוצים שהושתו על המשרד במהלך השנה לכ-450 מיליון שקלים, עוד לפני ההפחתה החדשה. במשרד חוששים כי המשך הקיצוצים יביא לעצירה כמעט מוחלטת בפיתוח שירותים חדשים.

המשרד לביטחון לאומי צפוי לספוג קיצוץ של 225 מיליון שקלים. עם זאת, גורם במשרד הבהיר כי הכסף יופחת מתקציב חירום המצוי ברשותו, ולא מהתקציבים המיועדים לפעילות השוטפת של המשטרה וגופי האכיפה האחרים.

לדברי הגורם, הקיצוץ לא צפוי להשפיע על הפעילות המבצעית או על יכולתם של הארגונים הכפופים למשרד להמשיך במשימותיהם.

על רקע התנגדות השרים לקיצוץ בתקציבי משרדיהם, הסבירו גורמים בכירים באוצר כי ההחלטה לבצע הפחתה רוחבית התקבלה לאחר שמשרדים שונים ביקשו להגן על סעיפים תקציביים החיוניים לפעילותם.