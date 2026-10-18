כ-150 ראשי מוסדות, מנהלי ומנהלות תיכונים וחטיבות ביניים ברשת ישיבות ואולפנות בני עקיבא יצאו בשבוע שעבר מבתי הספר אל מוקדי המחקר, הרפואה, הטכנולוגיה והביטחון בבאר שבע.

יום העיון המיוחד, שנערך ברובע החדשנות בעיר, הוקדש לשאלה כיצד הופכים מצוינות מתפיסה חינוכית למרכיב קבוע בעבודתם של מוסדות החינוך.

במהלך היום השתתפו המנהלים בהרצאות שעסקו בחינוך תלמידים למצוינות ובדרכים לקדם אותה גם בפריפריה. לצד המפגשים המקצועיים הם יצאו לסיורים באוניברסיטת בן גוריון, בבית החולים סורוקה, במרכז המבקרים של אמ"ן ובקריית התקשוב.

הסיורים אפשרו למשתתפים להיחשף לעשייה בתחומי האקדמיה, הרפואה, הטכנולוגיה והביטחון, וכן להכיר חיבורים שכבר מתקיימים בין חלק מהגופים הללו לבין מערכת החינוך בבאר שבע. ברשת מבקשים להשתמש בחיבורים מסוג זה כדי לאפשר לתלמידים היכרות עם מוקדי ידע ומצוינות כבר בגיל צעיר.

אחת המטרות המרכזיות של יום העיון הייתה להעמיק במוסדות הרשת תרבות של מצוינות שאינה נמדדת רק בציונים. התפיסה שהוצגה למנהלים כוללת גם פיתוח פדגוגי ומנטלי, לצד שאיפה לעודד את התלמידים לממש את יכולותיהם ולהתקדם בתחומים שבהם הם יכולים להצטיין.

לצד ההתמקדות בתלמיד עצמו, התבקשו מנהלי הישיבות והאולפנות להביט גם אל מחוץ לשערי המוסד שהם מנהלים. ברשת מבקשים מהם למפות את הסביבה שבה הם פועלים ולבחון כיצד אוניברסיטאות, מרכזי מחקר, בתי חולים, חברות הייטק וגופים טכנולוגיים יכולים להפוך למשאב חינוכי עבור התלמידים.

ברשת מסבירים כי החיבור למוקדי מצוינות עשוי לחשוף תלמידים כבר במהלך שנות לימודיהם לעולמות תוכן חדשים, למקצועות ולתחומי עיסוק שונים, ולאפשר להם לפגוש מקרוב אנשים הפועלים בתחומים שבהם ייתכן שישתלבו בעתיד.

מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, אלחנן גלט, הסביר כי השאיפה היא להפוך את המצוינות לחלק מתרבות המוסד ולא להסתפק בפעילות נקודתית.

"מצוינות זו תרבות שצריך להטמיע בעזרת עוגנים וסדירויות", אמר גלט. "אנחנו רוצים שהמצוינות לא תישאר רק בתוך הכיתה. יש סביב כל ישיבה ואולפנה עולם שלם של אנשים, ידע, טכנולוגיה ועשייה, והאתגר שלנו הוא לדעת לפתוח לתלמידים את הדלת אליו".

לדבריו, יום העיון נועד גם להעניק למנהלים כלים מעשיים לבניית החיבורים הללו: "היום הזה נועד לתת למנהלים כלים והשראה לחשוב איך אפשר לקחת את המשאבים שנמצאים סביבם ולתרגם אותם להזדמנויות חינוכיות אמיתיות עבור התלמידים".

גלט הוסיף: "כך אנחנו יכולים לחנך למצוינות לא רק בדיבורים, אלא דרך מפגש עם האנשים והמקומות שבהם המצוינות מתרחשת בפועל. 'לא עליך המלאכה לגמור ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה'".