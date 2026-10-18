עבור אחים ואחיות, רופאים ורופאות, אלה מצבים שעולים בשגרת העבודה. לצד הטיפול המקצועי, הם נדרשים ללוות מטופלים ומשפחות ברגעים של חוסר ודאות וקבלת החלטות מורכבות.

במסגרת מכללת פוע"ה, אגף קדושת החיים מכשיר אנשי ונשות מקצוע בקורס "ברגע האמת" לאנשי ונשות סיעוד ובקורס "בנקודת ההכרעה" לרופאים ורופאות. הקורסים משלבים ידע רפואי, אתיקה והלכה ומעניקים כלים להתמודדות עם מצבים מורכבים מהשטח.

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במקביל, מתקיימים לאורך השנה גם קורסים לרבנים ולנשות קהילה, המכשירים אותם לתת מענה לסוגיות אלו בקהילותיהם.

לא להישאר לבד מול השאלות הקשות

"צוותי הסיעוד והרפואה שפוגשים את המשפחות ברגעים הכי קשים של החיים שלהם מספרים לנו שוב ושוב עד כמה הכלים שנתנו להם בקורס עוזרים להם לתת למשפחות מעטפת נוספת. הם מרגישים בטוחים לדבר על השאלות המוסריות הכבדות לאחר שלמדו את הנושא לעומק. לא פחות חשוב הוא הידע שהם מקבלים עבור עצמם, לשאלות היומיומיות שהם מתמודדים איתן, והרצון לדעת שפעלו כשורה".

כך מתאר הרב אריאל וידר, ראש אגף קדושת החיים ומרצה בשני הקורסים, את חשיבות ההכשרה ואת המענה שהיא מעניקה לצוותים הרפואיים.

כך מתאר הרב אריאל וידר, ראש אגף קדושת החיים צילום: אלבום פרטי

רחל אוחיון, אחות מומחית בפליאציה בשירותי בריאות לאומית ובוגרת קורס "ברגע האמת", מדגישה את חשיבות ההכשרה: "העבודה הסיעודית עם הגיל המבוגר ועם מחלות קשות, וכל מצב שנוגע בסוף חיים או בהתמודדות ובקבלת החלטות מאוד קריטיות ועדינות - מצריכים דיוק ועבודת קודש חשובה מאוד. לכן, אי אפשר לגשת לתחום הזה בלי ללמוד את העקרונות, את החשיבות ואת הדגשים המיוחדים, כדי לעשות את זה בצורה הנכונה ביותר".

לדבריה, "הגבולות בתחום הזה הם מאוד משמעותיים בין קידוש השם, קיום מצוות ועשייה דאורייתא, לבין חס וחלילה הצד ההפוך - בוודאי ובוודאי בתחום הרפואה שמצריך את הייחודיות של תחום קדושת החיים".

רחל אוחיון, אחות מומחית בפליאציה צילום: אלבום פרטי

כשהידע פוגש את המציאות בשטח

אסתר ארליך, אחות חדר מיון ובוגרת אחד המחזורים הראשונים של הקורס, מספרת: "מעולם לא דיברו איתנו על רגע האמת. לא הייתה שום התייחסות בלימודים שלנו על מה עושים באותו רגע שבו מטופל זקוק לשאלות על סוף חייו. ההתייחסות למוות כחלק ממעגל החיים מצריכה התייחסות מקצועית ורגישה, והיה לי חשוב גם לקבל את הכלים ההלכתיים לגבי הרגעים האלה. חיפשתי מענה מקיף, קצר, מקצועי, קולע, הלכתי - ואת זה קיבלתי במכללת פוע"ה".

חנה פרקש, אחות קהילה ובוגרת הקורס, משתפת: "בקורס מצאתי רבנים שבקיאים מאוד במושגים הרפואיים, עם ידע הלכתי נרחב, שיוכלו לתת מענה למצבים האלה. הם נתנו לי כלים איך לגשת למשפחות, על מה לדבר איתן, ואנשים יוכלו לדעת שיש אל מי לפנות בשאלות האלה".

חנה פרקש, אחות קהילה ובוגרת הקורס צילום: אלבום פרטי

חוה בלום, אחות במחלקה פנימית בבית החולים בילינסון ובוגרת הקורס, מוסיפה מניסיונה: "המיוחד בתוכנית היה שהרבנים ידעו את השטח. הכול היה מאוד מחובר - מקרים שאנחנו נתקלים בהם ביום־יום, פתאום היו ממש תשובות ומענה, וזה נתן זוויות נוספות להסתכלות".

חוה בלום, אחות במחלקה פנימית בבית החולים צילום: אלבום פרטי

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גם לרופאים יש שאלות מורכבות

הערכת הפרוגנוזה היא מרכיב חשוב בקבלת החלטות רפואיות, ומשפיעה גם על יכולת המטופל ומשפחתו להיערך להמשך הדרך.

ד"ר יוני קוסלובסקי, קרדיולוג ומצנתר בכיר במרכז הרפואי הדסה, מדגיש את חשיבות הנושא: "הערכת הפרוגנוזה, הכוללת את סיכויי ההחלמה ומשך האשפוז המשוער, מהווה מרכיב חשוב בטיפול הרפואי. מידע זה חיוני עבור המטופל ומשפחתו, שכן הוא מאפשר להם להתכונן לבאות ולהתמודד טוב יותר עם האתגרים שבדרך. במקביל, הוא מעניק לצוות המטפל בסיס קריטי לקבלת החלטות טיפוליות מושכלות. בקורס זה נסקור כלים מעשיים להערכת פרוגנוזה במצבים קליניים שונים, ונדון בדרכים לנהל שיחה זו ברגישות עם החולה ומשפחתו".

ד"ר יוני קוסלובסקי, קרדיולוג ומצנתר בכיר צילום: אלבום פרטי

היכולת לשלב בין ידע רפואי, תקשורת רגישה והיבטים הלכתיים היא חלק מההכשרה שמעניקים קורסי אגף קדושת החיים במכללת פוע"ה.

הרב צבי ארנון, ראש אגף קדושת החיים ומרצה בשני הקורסים, מדגיש את חשיבות החיבור בין הידע המקצועי למענה הערכי וההלכתי: "צוותי הסיעוד והאחיות הם אלה שנמצאים בחזית הטיפול ברגעים הרגישים והמורכבים ביותר של החיים. הקורס הזה נולד מתוך הצורך לתת להן לא רק כלים מקצועיים ורפואיים, אלא גם עוגן ערכי, הלכתי ומוסרי. קדושת החיים היא לא רק תפיסה תיאורטית - היא מיושמת יום־יום בבתי החולים, ואנחנו כאן כדי לשלב בין מקצועיות ללא פשרות לבין שמירה על ערך החיים בכל שלב".

הרב צבי ארנון, ראש אגף קדושת החיים ומרצה צילום: אלבום פרטי

להגיע לרגע האמת מוכנים יותר

ההכשרה מעניקה לאנשי המקצוע ידע וכלים להתמודדות עם סוגיות מורכבות בסוף החיים, אך המענה אינו מסתיים עם סיום הקורס. הבוגרים והבוגרות נשארים בקשר עם רבני אגף קדושת החיים ויודעים שיש להם כתובת מקצועית להתייעצות, בכל שעה ובכל יום בשבוע, גם כשהם נתקלים בשאלות מורכבות במסגרת עבודתם.

כי לטפל בחיים זה מקצוע, ולשמור על קדושת החיים זו שליחות. החיבור בין מקצועיות רפואית, היכרות עם ההיבטים ההלכתיים ואפשרות להתייעץ גם בהמשך הדרך מאפשר לאנשי המקצוע להגיע לרגעים הרגישים ביותר מוכנים יותר.

להעניק טיפול מקצועי לצד מענה ערכי והלכתי - לפרטים על הקורסים והרשמה לחצו כאן>>>

גם ברגעים שאין בהם תשובות פשוטות, חשוב לדעת שיש למי לפנות.