עשרות מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי חסמו הבוקר (ראשון) את מחלף גן יבנה, במחאה על מעצרי עריקים. החסימה החלה מוקדם מהמתוכנן ובהפתעה, שעות לפני ההפגנה המרכזית שאמורה להתקיים בצהריים בכביש 4.

אל המחלף הגיעו עשרות מפגינים, ובמקביל עשרות נוספים עושים את דרכם למקום. במהלך המחאה התפתחו עימותים בין המפגינים לבין אזרחים שהיו בכביש.

המחאה מתקיימת בעקבות מעצרי עריקים, כאשר לדברי המפגינים הבחירה לחסום דווקא את מחלף גן יבנה אינה מקרית.

לטענתם, החסימה באזור היא "תג מחיר" על מעצרם של שני עריקים במהלך סוף השבוע באזור השפלה.

מהמשטרה נמסר: "בשעה זו מתקיימת הפגנה בלתי חוקית במחלף יבנה, מפירי הסדר חוסמים את הכביש בשני הכיוונים. שוטרי משטרת ישראל נמצאים במקום, מכווינים את התנועה לדרכים חלופיות, פועלים לפתוח את הכביש ולהשיב את הסדר על כנו".