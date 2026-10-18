בחוץ הפגנות נגד הגיוס, בפנים - החיילים החרדים שבונים רחפני נפץ

במפעל במרכז הארץ פועלת יחידה טכנולוגית מיוחדת של צה"ל, שבה משרתים גם חיילים חרדים שהתגייסו כקבוצה ועוסקים בייצור רחפני נפץ - מהשלבים הראשונים של ההרכבה ועד להכנת הרחפן למשימה.

בכתבה ששודרה ב-i24NEWS נחשפה פעילותו של המקום, המכונה "בית היוצר" ומשמש מפעל לרחפנים ולרובוטיקה יבשתית. המטרה שמציגים ביחידה שאפתנית: להפוך את הרחפן המתאבד לכלי זמין ללוחם בשטח, כזה שיוכל לשאת עמו ולהפעיל נגד מטרה ממרחק.

"אנחנו רוצים שזה יהיה התחליף של הטיל כתף. זה יהיה לחייל בתיק, זה מה שיכריע את שדה הקרב", הסבירו ביחידה. התפיסה המבצעית שמאחורי הפיתוח פשוטה: במקום לשלוח את החייל אל המקום שבו נמצא האויב, לשלוח אליו את הרחפן.

במפעל מבדילים בין רחפנים שנועדו לצאת למשימה ולחזור ממנה לבין רחפנים חד-פעמיים, שנבנים מלכתחילה לצורך משימה שממנה לא ישובו. "יש את הרחפנים שאתה שולח אותם ואתה מחזיר אותם, שאותם אנחנו לא רוצים להרוס, ויש את הרחפנים שאנחנו רוצים לשלוח אותם למשימה חד-פעמית ולא להחזיר אותם", הסבירו.

בצה"ל,הוצב יעד לבניית מיליוני רחפני נפץ עד שנת 2027. כדי להגדיל את יכולת הייצור גויסו גם חיילים חרדים, שהגיעו כקבוצה אל היחידה הטכנולוגית. עד להגעתם ייצור הרחפנים המתאבדים נעשה בחברות חיצוניות שלא הצליחו לספק לצה"ל את המענה ואת הכמויות שנדרשו.

"אחרי שהגיעו החבר'ה האלה לפה, אנחנו יכולים לעמוד בכמויות שאנחנו מדברים עליהן עכשיו", מאור ביחידה.

עבור החיילים החרדים שמשרתים במקום, העבודה הטכנית מקבלת משמעות ישירה דרך הלוחמים שבשטח. אחד מהם הסביר כי תפקידו הוא לבנות את המטען שנושא הרחפן ולהעניק לו את היכולת לבצע תקיפה, בזמן שהלוחם עצמו נשאר במרחק של קילומטר או שניים מאחור. "ככה הוא שומר על חייו של הלוחם", אמר.

השירות ביחידה מציע לחיילים הללו מסלול שונה משירות קרבי - ובמקרה של חלקם גם אפשרות להתגייס בשלב בחיים שבו הם כבר נשואים והורים לילדים. אחד החיילים סיפר כי למרות רצונו לתרום, שירות קרבי כבר אינו מתאים למצבו המשפחתי, ואילו במפעל הוא מוצא דרך אחרת להשתתף במאמץ.

אצל חייל אחר החיבור בין פס הייצור לבין השטח הפך למוחשי במיוחד בעקבות שיחה עם קרוב משפחה שמשרת כלוחם. במהלך השיחה התברר לו שהכלים שהוא מסייע לייצר מגיעים בפועל אל הכוח שבו משרת קרובו. מבחינתו, זו הייתה המחשה לכך שגם עבודה שנעשית הרחק מקו המגע יכולה להשפיע על פעילות הלוחמים.