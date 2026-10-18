אישה בריטית בת 44 מצאה את עצמה במוקד בדיקה של מערך הלוחמה בטרור בבריטניה, לאחר שהשתתפה במסע חינוכי לישראל והביעה תמיכה במדינה.

לפי דיווח בעיתון "טלגרף", הולי פסמור, תושבת מחוז דורהאם שבצפון-מזרח אנגליה, הופנתה לתוכנית הממשלתית בעקבות פנייה אנונימית בעניינה.

מדובר בתוכנית שבמסגרתה נבחנות הפניות הנוגעות לחששות ביטחוניים או לאפשרות שאדם הנתפס כמי שעלול להיגרר לתהליך של הקצנה. לפי המשטרה, הסיוע המוצע במסגרת התוכנית הוא וולונטרי.

על פי הדיווח, ב-4 ביולי 2025 הגיעו שוטרים לביתה של פסמור, לאחר שההפניה לתוכנית התייחסה לתמיכתה בישראל בעקבות נסיעה חינוכית שאורגנה בידי שגרירות ישראל בלונדון.

מסמכים שפסמור השיגה בהמשך העלו, לפי ה"טלגרף", כי בהפניה הוצגה מעורבותה בסכסוך הישראלי-פלסטיני כמופרזת, בין היתר בשל החלטתה לנסוע לישראל. עוד נטען במסמך כי היא מתמודדת עם בעיות בתחום בריאות הנפש וכי היא עלולה להיות חשופה להשפעה מזיקה - טענות שהאישה דחתה מכל וכל.

בדוח מודיעיני משטרתי שהגיע לידי העיתון נכתב במפורש כי עצם התמיכה בישראל או הנסיעה אליה אינן מהוות חשש בתחום הלוחמה בטרור.

פסמור, שאינה יהודייה, סיפרה כי במהלך הביקור בביתה שאלו אותה השוטרים על קשריה עם ישראל, על תוכניות עתידיות לנסוע למדינה, על התעניינותה בנושאים יהודיים ואף תהו אם ביקרה אי פעם במחנה ההשמדה אושוויץ.

"כשהם הגיעו לדלת, הם לא דיברו על הבריאות שלי. הם שאלו רק על ישראל", סיפרה ל"טלגרף".

פסמור מטפלת בבנה בן התשע, המתמודד עם אוטיזם חמור, ובמקביל לומדת לתואר שני בלימודי השואה באוניברסיטת חיפה. היא חלקה על האופן שבו תוארו מצבה ומידת פגיעותה במסגרת ההפניה.

לפי הדיווח, לאחר שהתלוננה על המקרה הגיעו לביתה שני שוטרים נוספים והבהירו לה כי אינה נחשבת לטרוריסטית או לקיצונית. לטענתה, אותו קצין גם עודד אותה להפסיק לדון בפרשה ברשת.

בהמשך גילתה פסמור, לפי העיתון, כי זמן קצר לאחר נסיעתה לישראל הוגדרה ברישומיה הרפואיים כ"בגירה פגיעה". ההגדרה הוסרה לאחר מכן. לדבריה, לא ניתן לה הסבר להוספת ההגדרה או להסרתה.

מערך הלוחמה בטרור של צפון-מזרח אנגליה סירב להגיב בנושא.