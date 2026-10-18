לקראת הישורת האחרונה של מערכת הבחירות, ראש הממשלה בנימין נתניהו מעלה הילוך ומציב את סוגיית גיוס החרדים במוקד הקמפיין.

בריאיון שהעניק הבוקר (ראשון) לבני טיטלבוים ב"כאן מורשת", התייחס נתניהו בהרחבה לנושא הרגיש, הציג את מתווה הגיוס הממשלתי ושלח מסר חד-משמעי לחוגים החרדיים המתנגדים לכל שירות בצה"ל.

"אנחנו הבאנו חוק ואני אעביר אותו, על גיוס 23,000 חרדים בשלוש שנים וחצי. הם הביאו 5,000, זו הייתה ההצעה שלהם", אמר נתניהו בביקורת רמז כלפי מתחריו הפוליטיים.

כשנשאל מדוע ממשלתו נכשלה בהעברת החוק במהלך ארבע שנות כהונתה, הסביר: "אנחנו כמעט והצלחנו. היה לנו באמת פער בסוף של מנדט אחד. אני מניח שאם נקבל עוד מנדטים, נוכל להעביר את זה הפעם, וזה יהיה באמת תיקון חשוב".

בנוגע לעקרונות המרכזיים של חוק הגיוס המתגבש, הבהיר נתניהו כי ההבחנה חייבת להיות ברורה בין מי שמקדיש את כל זמנו לתלמוד תורה לבין מי שאינו עושה זאת בפועל: "מי שלא הולך להתגייס, או מי שאומר, 'אני, יש לי כבוד לעולם התורה', אבל מי שלא לומד, חייב להתגייס".

בהמשך דבריו, נתניהו לא ברר מילים והתייחס בחריפות קיצונית לקיצונים משני הצדדים או למי שממרידים נגד גיוס באופן גורף: "ומי שאומר, 'נתגייס, או נמות ולא נתגייס', שילך לכלא".

לצד סוגיית הגיוס, נתניהו ניצל את הריאיון כדי לשגר אזהרות חמורות מפני פיצול הקולות בגוש הימין, ותקף בחריפות את המפלגות המתחרות ובראשן גורמים המנסים למשוך קולות מן הליכוד.

הוא כינה תופעות אלו "פייק ימין" והזהיר כי הצבעה למפלגות קטנות שעלולות ליפול מתחת לאחוז החסימה תביא במישרין להקמת ממשלת שמאל בתמיכת ערבים.