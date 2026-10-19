הרב אלי קפלן ראש מוסדות בית מורשת

הרב אלי קפלן, ראש מוסדות בית מורשת, הקים השנה ארבעה מוסדות תורניים חדשים, וכעת פועלים תחת העמותה שבעה מוסדות. בראיון לפודקאסט של ערוץ 7 סיפר כי לפני כמה שנים לא העלה על דעתו שיעמוד בראש מערך כזה, והסביר כי המוסדות קמים בעיקר מתוך יוזמות שמגיעות מהשטח.

עד לפני שנתיים פעלה תחת העמותה מכינת איתן בלבד. בשנה שעברה נוספו מכינת גבריאל בבקעה, כשלוחה של מכינת איתן, ומכינה ישיבתית בפסגת זאב. השנה הוקמו ישיבת שלם בפסגת זאב, מכינה בקריית מלאכי, מכינה בחוות מקנה יהודה ומכינה ישיבתית בשדמות מחולה.

לשאלה אם אין כבר יותר מדי ישיבות, השיב הרב קפלן בנתונים ששמע מהרב יוני סמואל: יותר מ־9,000 בני נוער מסיימים מדי שנה את החינוך הממלכתי־דתי, בעוד שבכל הישיבות והמכינות לומדים כ־6,000 מהם. לדבריו, לפי הערכת הרב סמואל, כ־35% עדיין אינם מגיעים לאף מסגרת, "ואנחנו רואים שככל שיש פריחה יותר, האחוזים האלה יורדים משנה לשנה".

לטענה שהמוסדות החדשים פוגעים בישיבות הקיימות ונלחמים על אותם תלמידים, השיב: "בסך הכול זה מגדיל את המערכת". לדבריו, בכל ישיבה ומכינה שהוא מכיר לומדים גם צעירים שגדלו בעולם החרדי או החילוני, ובמוסדות שלו לפחות 10% מהתלמידים אינם בוגרי החינוך הממלכתי־דתי. הוא השווה זאת לרשתות המזון, שמתחרות זו בזו ורובן מתפרנסות: "תחרות גורמת לזה שעובדים קשה, שבאמת נלחמים על כל תלמיד ורוצים שהתלמיד יהיה מרוצה. זה דבר טוב, זה לא דבר רע".

הרב קפלן הדגיש כי הוא מעדיף מוסדות קטנים, שבהם אפשר לתת יחס אישי לכל תלמיד, וכי יש לו תנאי קבוע: "אני לא מוכן להגיע לשום מקום שיש מישהו משמעותי בשכונה שאומר אני לא רוצה אתכם".

בקריית מלאכי, סיפר, הוקמה המכינה ביוזמת העירייה, שביקשה לחזק שכונה מאתגרת בעיר והעמידה לרשות המכינה מבנה. כיום לומדים בה 18 צעירים. בחוות מקנה יהודה התלמידים קמים לפני שש בבוקר, עובדים בחקלאות, משתתפים בשמירות הלילה, אך רוב שעות היום מוקדשות ללימוד. בשדמות מחולה, פנו אליו אנשי הישיבה, שהייתה במשבר, וביקשו את עזרתו בשיקום המקום.

בפסגת זאב פועלים כעת שני בתי מדרש באותו מבנה, ישיבת שלם בראשות הרב יוחאי מקבילי ומכינה ישיבתית, ובכל אחד מהם כ־20 תלמידים. "זה מכפיל כוח לשכונה", אמר.

על הסיכון שבפתיחת מוסדות רבים בזמן קצר אמר: "אני טיפוס של סטארט־אפיסט. אחד העקרונות שלו הוא שלא אכפת לו להיכשל". הרב קפלן מספר כי ברגע שהוא מזהה רצון אמיתי של הקהילה ומוצא צעיר נמרץ שמוכן להוביל, את הכסף ואת הארגון העמותה כבר יודעת למצוא. גם להערות מבקר העמותה יש לו תשובה: "מבקר העמותה עושה את התפקיד שלו, ואני עושה את התפקיד שלי".

הקו המשותף למוסדות הוא פלורליזם בתוך גבולות ברורים: נאמנות לתורה, לעם ישראל ולארץ ישראל מתוך תפיסה ממלכתית. לצד לימוד התורה, שהוא עיקר היום, משקיעים המוסדות גם בעבודת הנפש, בסדנאות ובשיחות אישיות, ובעשייה למען הזולת. את מקומו שלו הוא מגדיר בחיוך כ"סבא", ראשי תיבות של "סמכות בלי אחריות". הוא מבקר בכל מוסד לפחות פעם בשבוע, ומעדיף ללמוד עם התלמידים ולא ללמד אותם.

הרב קפלן התייחס גם לחמשת בוגרי מכינת איתן שנפלו, מספר גבוה מאוד, וסיפר כי הם שומרים על קשר עם המשפחות. "לפני שזה קרה לא ידענו עד כמה אלה נשמות גדולות", אמר, והוסיף: "צריך להעריך את הקיים, לא לחכות שתגלה אחר כך".

הוא מתח ביקורת על כך שאברכים רבים נמנעים מלהיכנס לעולם החינוך: "זה משבר מאוד גדול".

שליחות נוספת של הרב קפלן היא במעלה אדומים. הכולל במעלה אדומים, הפועל כמעט 25 שנה, הפך לכולל המכשיר אנשי חינוך, ובוגריו משמשים כיום מנהלים, ראשי ישיבות ומחנכים. לצעירים הוא אומר: "אם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה. בלי חינוך אין המשכיות".

הרב קפלן הוא בנו של הרב צבי קפלן ונכדו של הרב אברהם אליהו קפלן. הוא למד בישיבה לצעירים ובישיבת מרכז הרב, ומונה בין רבותיו את הרב אברהם רמר, הרב צבי יהודה קוק, הרב אברהם שפירא והרב שאול ישראלי. בפודקאסט סיפר כיצד בשנותיו במרכז הרב הוא היה בין התלמידים שטיפלו ברב צבי יהודה לאחר ניתוח שעבר.

לשאלה מה הלאה, לא התחייב למספרים. "לא חשבתי לפני שנתיים שאהיה היום עם שבעה מוסדות", אמר. "יש צימאון גדול לתורה, יש בני נוער נפלאים". עבורו, המלחמה הוכיחה את כוחו של הדור הצעיר, "והעבודה שלנו כאנשי חינוך היא שהכוחות האלה לא ייכבו".