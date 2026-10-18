תיעוד | רבש"צים מחו מול הקריה: "נחצה קו אדום" דוברות חוננו

רבש"צים מרחבי הארץ הגיעו הבוקר (ראשון) בשיירה לכניסה לקריה בתל אביב, במחאה על מעצרו ותנאי החזקתו של איש ביטחון מהשומרון, החשוד יחד עם אדם נוסף ששוחרר כבר למעצר בית במעורבות באירוע אלימות נגד פלסטינים שהתרחש לפני כחודש באזור הכפר עקרבה שבשומרון.

המוחים דורשים משר הביטחון להתערב בעניינו. לטענת ארגון חוננו, איש הביטחון הוחזק בידי שב"כ בצינוק ובתנאים קשים.

שחר זר, רבש"צ היישוב איתמר שבשומרון, הצטרף לקריאה שהופנתה לשר הביטחון ואמר: "שר הביטחון חייב להתערב".

שחר זר, רבש"ץ איתמר באדיבות חוננו

המחאה הבוקר מגיעה לאחר שאמש חתמו כ-100 רבש"צים מרחבי הארץ על מכתב דחוף שנשלח לשר הביטחון. במכתב הם מחו על אופן המעצר ועל התנאים שבהם, לדבריהם, מוחזק חברם.

"אנו מתקשים לקבל את העובדה שאדם המקדיש את חייו להגנה על התושבים ועל ביטחון ההתיישבות נעצר ומטופל כאחרון המחבלים, תוך פגיעה בכבודו ובמעמדו כאיש ביטחון אזרחי", כתבו.

הרבש"צים התייחסו במכתבם גם לטענה כי איש הביטחון הוחזק בצינוק שממדיו כשני מטרים על שני מטרים על שני מטרים. לדבריהם, "תנאים אלה מעוררים שאלות קשות באשר למידתיות היחס כלפיו ולהצדקה להחזקתו באופן זה".

החותמים דרשו מרשויות האכיפה לשמור על זכויותיו ועל כבודו של העצור. "אנו מצפים כי רשויות האכיפה יפעלו באחריות, בהגינות ובמידתיות, תוך שמירה על כבודו של עצור ועל זכויותיו, ובפרט כאשר מדובר באדם שפועל למען ביטחון הציבור", כתבו.

לטענתם, הפרשה חורגת מעניינו האישי של איש הביטחון ונוגעת למעמדם של כלל הרבש"צים ואנשי הביטחון האזרחי. "מעצרו של חברנו אינו עניינו הפרטי בלבד. הוא נוגע למעמדם של הרבש"צים ושל אנשי הביטחון האזרחי, הנושאים באחריות כבדה ופועלים יום־יום למען ביטחון התושבים. נחצה קו אדום, לא נעמוד מנגד ולא נשתוק".