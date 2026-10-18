לאחר ימים ארוכים של מתח ואי-ודאות סביב עמדתה של חסידות גור לקראת הבחירות לכנסת ה-26, פורסמה הבוקר ההודעה המיוחלת בעמוד השער של ביטאון החסידות, "המודיע".

הנוסח הרשמי, שפורסם תחת הכותרת "בשם כ"ק מרן אדמו"ר מגור שליט"א", קורא לכלל החסידים: "כאשר הבחירות מתקרבות, הנני לבקש מכל אנשי שלומנו שיחי', להצביע עבור רשימת יהדות התורה והשבת שסימנה ג' אגודת ישראל. יעזור השי"ת שעי"ז יתרבה כבוד שמים".

אולם, מעבר לעצם פרסום ההוראה להגיע אל הקלפיות, חסידי גור הוותיקים ומנוסי המערכות היטב יודעים לקרוא בין השורות - וההבדל בין נוסח זה לבין מערכות בחירות קודמות זועק לשמים.

בניגוד למסורת ארוכת שנים שבה חסידות גור היוותה את חוד החנית המבצעי והארגוני של יהדות התורה - כשהיא מפעילה מטות שטח משומנים ומניעה אלפי פעילים מסביב לשעון - הפעם המציאות שונה לחלוטין.

ההודעה הנוכחית מסתפקת בבקשה בסיסית להצביע, אך אינה כוללת שום קריאה או הנחיה לפעול, להתגייס או לעמול בשבוע וחצי הקרובים למען חיזוק הרשימה והבאתו של הציבור הרחב אל הקלפי.

היעדרו של מטה בחירות והיעדר הדחיפה האקטיבית לשטח מעלים חשש כבד במערכת הפוליטית כי חלק ניכר מחסידי גור עשויים לפרש את ההודעה המצומצמת כ"הוראת מינימום" בלבד, מה שעלול להוביל לכך שחלק מהבוחרים יבחרו פשוט להישאר בבית ביום הבחירות חרף הקריאה האמורפית.

עבור חסידות שרגילה למשמעת ברזל ולפעילות קדחתנית, מדובר בשינוי דרמטי בטמפרטורה הפוליטית.

ב"דגל התורה" לא מתרגשים מההודעה המרוככת, אך מבהירים כי למציאות בשטח יהיה מחיר פוליטי ישיר.

גורמים בכירים ביהדות התורה שיגרו מסר חד-משמעי לפיו במידה וחסידי גור אכן ינצלו את ההזדמנות להישאר בבית ויפגינו אדישות ביום הבחירות, יהיו לכך השלכות רוחב מיידיות ודרמטיות בכל הנוגע לחלוקת התפקידים, התיקים והמשאבים הקואליציוניים ביום שאחרי הבחירות.

"הקלפיות במעוזים החרדיים ידברו בעד עצמן. הכל שקוף וגלוי לעין כל", הבהירו הגורמים בשיחה עם ערוץ 7. "אי אפשר להסתתר. לאי-הצבעה יהיו השלכות", אמרו.