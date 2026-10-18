ציור של האמן הרוסי וסילי קנדינסקי, שנבזז בתקופת השלטון הנאצי, נמכר ביום רביעי בשבוע שעבר בבית המכירות הפומביות "כריסטיס" בלונדון תמורת יותר מ-31.5 מיליון פאונד (כ-42 מיליון דולר).

זהותו של רוכש היצירה, המכונה "החיים הצבעוניים" לא נחשפה.

היצירה, משנת 1907, נחשבת לנקודת ציון מרכזית במעברו של קנדינסקי מציור פיגורטיבי ליצירה מופשטת, והיא מציגה סצנה תוססת של דמויות בלבוש ססגוני בתוך נוף פנטסטי.

המכירה הפומבית נמשכה כשש דקות בלבד, ובסיומה עקף הסכום הסופי את הערכות המוקדמות שעמדו על 24 עד 33 מיליון דולר.

לפני מלחמת העולם השנייה היה הציור חלק מאוסף האמנות של התעשיין היהודי-הולנדי עמנואל לוונשטיין ואשתו הדוויג. באוקטובר 1940, חמישה חודשים לאחר פלישת גרמניה הנאצית להולנד, נמכר האוסף במכירה פומבית באמסטרדם בנסיבות עמומות, לאחר שבני הזוג הלכו לעולמם ושני ילדיהם נמלטו מאירופה.

בשנת 1972 רכש את היצירה הבנק הגרמני "באיירן LB", והיא הוצגה במשך כחמיישים שנה במוזיאון במינכן בהשאלה.

בשנת 2023 הגישו יורשי משפחת לוונשטיין תביעה להשבת הציור. הבנק החזיר את היצירה ליורשים בעקבות החלטה של ועדה ממשלתית בגרמניה לענייני אמנות שדודה, שקבעה כי אובדן יצירות של נרדפי הנאצים בהולנד הכבושה ייחשב כפעולה שנעשתה בכפייה בהיעדר הוכחה לסותר.

על אף סכומי העתק שגרפה המכירה, היא אינה מהווה שיא כל הזמנים ליצירה של קנדינסקי; בשנת 2023 נמכר ציור אחר של האמן בבית "סותביס" תמורת כ-45 מיליון דולר.