חבר הכנסת והשר לשעבר מיכאל מלכיאלי התייחס הבוקר למערכת הבחירות הקרובה, והזהיר מפני התחזקות מחנה השמאל על חשבון קולות שיאבדו בגוש הימין.

"כשיאיר גולן מדבר על פירוק החברה החרדית והוצאת הדת מהמרחב הציבורי, הוא בונה בדיוק על אותו אדם חרדי שממורמר ומחליט להישאר בבית או להצביע למפלגת קצה שלא תעבור", הצהיר מלכיאלי בריאיון לרדיו 'קול חי'.

לדבריו, "כל קול שהולך לפח ממעיט מכוחו של המחנה האמוני ומעניק אקטיבית את השלטון לגולן, לפיד, ליברמן ובנט. זו אינה אמירה פוליטית בלבד, אלא מאבק ישיר על עצם זהותה של המדינה היהודית ועל כבוד שמיים".

בהתייחסו לסוגיות השלטוניות והמשפטיות, הדגיש מלכיאלי את ההבדל בהתנהלות המערכת כלפי גושים שונים: "בניגוד אלינו, כשהשמאל מגיע לשלטון אין לו יועצים משפטיים שמפריעים ואין עתירות לבג"ץ שחוסמות אותו. ראינו מה קרה כשהיה שר דתות שביקש לפרק את מערך הכשרות והרבנות - הדברים עברו במהירות".

מלכיאלי התריע מפני ההשלכות של הקדנציה הבאה, הכוללת מינויים גורליים: "בקדנציה הבאה יעמדו לבחירה מינויים דרמטיים ביותר: שופטים לבית המשפט העליון, יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה ומבקר מדינה. אם נפקיר את הזירה, הציבור החרדי יסבול ממינויים שיעצבו את המדינה ברוח מנותקת ב-30 השנים הבאות".