צפו | המימד האמוני של מזכיר הממשלה יוסי פוקס צילום: ועידת צמת 'ומקור ראשון'; סטילס: לירון מולדובן

מזכיר הממשלה, עו"ד יוסי פוקס, סיפר היום (ראשון) על הדילמות ההלכתיות שליוו אותו בעבודתו במהלך המלחמה ועל הניסיון לשלב ממד אמוני בעבודת הממשלה - מתפילות "מי שברך" לחיילי צה"ל לפני אישור מבצעים ועד הוספת המילים "בסיעתא דשמיא" לנאומיו של ראש הממשלה.

פוקס נשא דברים בוועידה השנייה של מכון צמת ו"מקור ראשון". "זה אתגר לא פשוט להיות אדם שומר מצוות בסביבה שמצד אחד עוסקת בעשייה למען עם ישראל 24/7, אבל לא כל פעולה היא פיקוח נפש וצריך להיות כל הזמן במודעות". לדבריו, הגבול בין הפעולות שאינן בגדר פיקוח נפש לבין אלו שכן עשוי להשתנות במהירות: "המעברים בין מה שחשוב והוא לא פיקוח נפש, לבין מה שהוא פיקוח נפש הם מהירים מאוד, ואני כל שבת חווה את זה".

כדוגמה סיפר מזכיר הממשלה על השבתות הראשונות של המלחמה, שאותן העביר בקריה לצד עבודת הדרג המדיני. לדבריו, באותה תקופה עדיין לא היה מניין בסביבתו של ראש הממשלה.

"אני נזכר בשבתות הראשונות במלחמה, היינו בקריה שבת אחרי שבת, ועוד אז לא היה מניין בסביבה של ראש הממשלה", סיפר. "לימים דאגנו שכל הסביבה של ראש הממשלה כולם יהיו אנשים דתיים. היום זה כמעט כולם - ראש הסגל, וראש המל"ל, והמשנה לראש המל"ל ואחרים".

פוקס סיפר כי באותן שבתות שהה במקום גם אריה דרעי, ותיאר את אחת הדילמות המעשיות שנוצרו במהלך העבודה בקריה. לדבריו, עצם השהייה במקום נדרשה לצורכי פיקוח נפש, אך לא כל פעולה שנדרשה במהלך השבת הייתה בהכרח כזו."היינו שם לצורכי פיקוח נפש, בלי סימן שאלה. אבל הקריה לא הוכשרה ברמה שכל דלת שצריך לפתוח זה ברמה של גרמא. אז אתה מוצא את עצמך בדילמה".

לדבריו, אפילו היציאה לתפילה במניין יכולה הייתה לעורר שאלה הלכתית: "אם אני אצא להתפלל מנחה במניין, אני אצטרך לפתוח את הדלת בשינוי כדי שזה לא יהיה דאורייתא, אז האם עדיף להתפלל מנחה ביחידות ולא במניין?".

לצד ההתמודדות עם שמירת המצוות במסגרת תפקידו, פוקס סיפר כי ביקש להכניס לעבודתו גם ביטויים אמוניים. "אני ראיתי בתפקיד שלי חשיבות בתוספת של הממד האמוני בכל דבר שהיה בכהונה שלי, בייחוד במלחמה", אמר.

לדבריו, הדבר בא לידי ביטוי גם ברגעים שבהם התקבלו החלטות ביטחוניות משמעותיות: "תפילות מי שברך לחיילי צה"ל לפני אישור מבצעים דרמטיים בתולדות המדינה. ספרי תהילים שחילקתי שיגידו. הוספת 'סיעתא דשמיא' בכל נאומי ראש הממשלה, ראיתי בזה חשיבות".

פוקס התייחס גם ליחסו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לביטויים הללו. "אני חייב לומר שאני רואה שראש הממשלה, שכידוע הוא לא אדם דתי, אבל זה נדיר לראות איך הוא חי את ההיסטוריה של העם היהודי ורואה את עצמו כממשיך דרכם של גדולי האומה. הוא חי את זה יום-יום".

לדברי מזכיר הממשלה, עם הזמן נתניהו החל להוסיף בעצמו את הביטוי שעל שילובו הקפיד פוקס: "אני רואה גם עליו את הדברים שהיום אני כבר לא אומר לו - והוא מוסיף את ה'סיעתא דשמיא' באופן עצמאי, ואני חושב שזה דבר טוב למי שהוא מנהיג של המדינה".