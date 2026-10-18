יש משפטים שנשארים אתנו הרבה אחרי שיצאנו מהקליניקה: "אין לך מספיק עצם, כנראה שתצטרך תותבות", ומי ששמע אותם יודע כמה הם יכולים להכביד. אנשים שהתמודדו שנים עם שיניים רופפות, דלקות חוזרות או אובדן הדרגתי של שיניים מוצאים את עצמם מול דלת סגורה, ולא פעם מוותרים על חלום שאמור להיות מובן מאליו, ללעוס בנוחות, לחייך בלי לחשוב פעמיים ולהרגיש שהפה שוב שלהם.

אבל משפט כזה, כשהוא נאמר בלי בדיקה מעמיקה, הוא לא סוף הסיפור, הוא לכל היותר תחילתו, שכן חוסר עצם הוא מצב נפוץ מאוד והרפואה המודרנית פיתחה לו לא מעט מענים.

השאלה האמיתית היא לא אם יש מספיק עצם ברגע נתון, השאלה היא מה אפשר לעשות כדי לבנות את התנאים הנכונים, שכן החלטה כזו משפיעה על האכילה, על הדיבור ועל הביטחון העצמי, לכן היא ראויה להתייחסות משמעותית.

למה העצם נעלמת, ולמה זו לא גזירת גורל

עצם הלסת היא רקמה חיה שזקוקה לגירוי מתמיד, כי כשהשן נעלמת, העצם סביבה מתחילה להצטמק ודלקות חניכיים או שנים של תותבת נשלפת מאיצות את התהליך. "מטופלים רבים מגיעים אלינו עם תחושה שהדלת כבר נסגרה", מסביר ד"ר פאלח סמארה, מומחה בשיקום פה מורכב.

הגישה של מרפאת השיניים של ד"ר פאלח סמארה בכפר סבא היא להתייחס למצב הזה כאל נקודת פתיחה ולא כאל סיום. "חוסר עצם הוא נתון שצריך להבין, לא פסק דין, הרבה פעמים מספיקה בדיקה יסודית כדי לגלות שיש יותר אפשרויות משחשבנו".

אבחון מדויק הוא חצי מהעבודה

צילום פנורמי רגיל מראה תמונה שטוחה, אבל העצם היא מבנה תלת ממדי, סריקת CT ממוקדת מאפשרת למדוד את גובה העצם ואת רוחבה, לראות היכן עוברים העצבים והסינוסים ולהבין היכן אפשר להתקדם.

לצד זאת בודקים את מצב החניכיים, כי שתלים לא מחזיקים היטב ברקמה דלקתית, וגם יש את הרקע הרפואי של המטופל, שיכול לכלול סוכרת, עישון ותרופות קבועות. "אנחנו לא מתחילים מהפתרון אלא מהמפה", אומר ד"ר סמארה. "רק כשרואים את התמונה כולה אפשר לבנות תוכנית שמתאימה לאדם שיושב מולנו".

אפשר לבנות את מה שחסר

אחד המענים הוותיקים הוא השתלת עצם, שבה מוסיפים חומר שמעודד את הגוף ליצור עצם חדשה במקום שבו היא נחלשה. בלסת העליונה משתמשים לפעמים בהרמת סינוס, שמקנה מקום נוסף לשתל.

התהליך דורש סבלנות, ולפעמים כמה חודשי החלמה, אבל הוא יכול לשנות את התמונה לגמרי, כשיש מקרים שבהם אפשר לבצע את ההשתלה ואת השתל באותו מפגש, ויש כאלה שבהם עדיף לחכות. ההכרעה תלויה במצב הספציפי ולא בנוסחה קבועה.

שתלים בגדלים ובזוויות שונים

כשהעצם מצומצמת אך לא נעדרת לחלוטין אפשר לפעמים להשתמש בשתלים קצרים או צרים יותר, או להטות שתלים בזווית כדי לנצל אזורים שבהם העצם טובה יותר.

באובדן שיניים נרחב קיימות שיטות לשיקום מלא של הלסת על מספר מצומצם של שתלים, ובמצבים מורכבים במיוחד יש שתלים ארוכים שנעגנים בעצם הלחי. "אלה טיפולים שדורשים ניסיון וראייה כוללת", מדגיש ד"ר סמארה. "לא כל מצב מתאים לכל שיטה, לכן התכנון האישי הוא לב העניין".

ומה אם בסוף תותבת היא התשובה?

חשוב לומר שתותבת היא לא סימן לכישלון, יש מטופלים שעבורם מדובר בהחלטה הנכונה, בגלל מצב בריאותי, העדפה אישית או שיקולי זמן ועלות. ההבדל הוא בין החלטה שמתקבלת אחרי בדיקה והסבר לבין החלטה שנכפית בלי בדיקת החלופות. "המטרה שלנו שהמטופל יבין את היתרונות והחסרונות של כל דרך, ואז יבחר בביטחון", מסכם ד"ר סמארה.

בסופו של יום, מי ששמע שאין מספיק עצם לא חייב לקבל זאת כעובדה מוגמרת, לפעמים כל מה שחסר הוא בדיקה מעמיקה, חוות דעת נוספת ומישהו שמוכן להקדיש זמן להבין את הפה לפרטיו.

כשיש אבחון מדויק, תכנון אישי ופתיחות לבחון חלופות, הדרך לחיוך שאפשר לסמוך עליו נעשית קצרה ממה שנדמה. ובין שהיא עוברת דרך שתלים ובין שהיא מסתיימת בתותבת, העיקר שזו תהיה החלטה שלכם, מושכלת ושלמה.