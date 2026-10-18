שלב מרכזי נוסף בשדרוג כביש 60 יוצא לדרך: המקטע המרכזי של הציר המחבר את גוש עציון לירושלים ייפתח הלילה באופן חלקי לתנועה, ועד סוף השבוע צפוי להיפתח במלואו.

המקטע החדש משתרע על פני כשני קילומטרים ומצטרף למקטעים הצפוני והדרומי של הפרויקט, באורך כולל של כ-4.5 קילומטרים, שכבר נפתחו לתנועה בתצורתם הסופית.

העבודות מבוצעות על ידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים באמצעות חברת מוריה. פתיחת המקטע המרכזי נועדה לתת מענה לצוואר בקבוק משמעותי לאורך כביש 60 ולאפשר נסיעה רציפה יותר לעשרות אלפי הנהגים המשתמשים מדי יום בציר שבין גוש עציון והר חברון לירושלים.

לצד צמצום העומסים ושיפור זרימת התנועה, במשרד התחבורה מציינים כי המקטע החדש נועד לשפר גם את היבטי הבטיחות והביטחון לאורך הדרך.

העבודות בכביש אינן מסתיימות עם פתיחת המקטע. במסגרת הפרויקט מקדמת חברת מוריה גם את שדרוג צומת אפרת צפון, כחלק מהמהלך הכולל לשדרוג תשתיות התחבורה לאורך כביש 60 והתאמתן לצורכי התחבורה באזור.

היקפו הכספי של פרויקט שדרוג כביש 60 נאמד בכ-490 מיליון שקלים. התוכנית כוללת גם את שיקוע צומת השיירות וכן מעבר תחתי בכביש 60.