סרטון פרידה מהרב מרצבך צילום: ללא

חברי קהילת שעלבים התכנסו אמש (מוצ"ש) בחדר האוכל של הקיבוץ לערב הוקרה ופרידה מהרב אהרן מרצבך ורעייתו חיה, כהוקרה על 40 שנות עשייה תורנית וקהילתית.

באירוע נשאו דברים הרב גדעון בנימין, שכיהן במשך עשרות שנים כרב היישוב נוף איילון, והרב מיכאל ימר, ראש ישיבת שעלבים.

הערב נפתח בהתכנסות ובקבלת פנים, ובהמשך התקיים טקס ההוקרה, שכלל דברי ברכה וזיכרונות משנות פעילותם של בני הזוג בקהילה.

בכניסה לאירוע הוצב שלט שנשא את הכותרת "ערב הוקרה ופרידה מהרב אהרן וחיה מרצבך", ובו נכתב: "תודה על שנים רבות של תורה, הנהגה, הקשבה, חיבור קהילה ואהבת אדם".

האירוע נערך ביוזמת קהילת שעלבים, שביקשה להוקיר את הרב מרצבך ורעייתו על תרומתם לחיי הקהילה ועל שנות פעילותם בקרב חברי הקיבוץ.

"הרב אהרון וחיה היקרים, 40 שנות שליחות, תורה, אהבת אדם ונתינה אין סופית. תודה על חותם של אור, על לב פתוח ועל חיים של משמעות. טוב עין הוא יבורך, הברכה שהייתם עבור רבים תמשיך ללוות אותנו תמיד", אמרו בקהילת שעלבים.