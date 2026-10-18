מסי היהודי. ציור של כוכב נבחרת ארגנטינה הפורש, ליאו מסי, מעוררת סערה גדולה בארצות הברית בימים האחרונים.

הכל החל כבר לפני שלושה חודשים כאשר מייסה ג'רארה, מורה בבית ספר ציבורי בברקולין שבניו יורק, פרסמה ברשת החברתית ציור קריקטורה של הכוכב הארגנטינאי מסי.

בציור אותו פרסמה המורה למתמטיקה המוסלמית, צוייר מסי באופן דומה למדי לקריקטורות האנטישמיות מתקופת התעמולה הנאצית, כשזה צוייר עם אף גדול, חובש כיפה ומשפשף את ידיו זו בזו.

למעשה, האף הגדול הוא אחד הסממנים המזוהים עם ציורי הנאצים בגנות היהודים, כאשר גם חיכוך הידיים זו בזו מתכתבת עם הטענה של הנאצים לפיה היהודים עם חמדנים וערמומיים.

לציור ופרסומו על ידי המורה למתמטיקה לקח זמן עד שהגיע לכותרות אך כעת משהגיע, הדבר יוצר סערה גדולה בארה"ב כשרבים קוראים לפטר את המורה שבחשבונה ברשת החברתית נמצאו תכנים וציורים אנטישמיים נוספים בגנות ישראל והיהודים.

אחרי שפרש מנבחרת ארגנטינה לפני כשבועיים, משחק כעת מסי רק בליגת העל האמריקאית בכדורגל, ליגת ה-MLS כשהוא מככב במדי אינטר מיאמי האמריקאית.