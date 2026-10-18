תיעוד: בית כנסת חולל במהומות בצרפת באדיבות המצלם

בית כנסת ברובע ה-19 של פריז חולל והושחת במהלך סוף השבוע האחרון, במסגרת גל המתקפות האלימות בצרפת שפגע גם באתר יהודי.

האירוע התרחש בבית הכנסת ברחוב ברנו בבירת צרפת. על פי התיעוד נראה שהפורעים זרקו ספרי קודש על הרצפה, פתחלו את ארון הקודש וזרעו הרס במקום.

בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על היקף הנזק שנגרם.

סשה רויטמן, מנכ"ל התנועה למאבק באנטישמיות, הגיב: "כשהכאוס והאלימות משתלטים על הרחובות, בתי הכנסת הם הראשונים להיפגע. חילול בית הכנסת בפריז הוא תמרור אזהרה ברור - מה שמתחיל נגד יהודים, לעולם אינו נעצר שם".