חצי שעה. זה כל הזמן שהיה לשמעון אביקסר עם הדר, אשתו, מהרגע שהגיע לבית החולים ועד שנפטרה מול עיניו. כמה שעות קודם לכן הוא עוד היה בלחימה בעזה.

הדר נאבקה בסרטן. שמעון הוקפץ מהשטח כדי להיפרד ממנה, וזכה להגיע בזמן. משם הוא נאלץ לחזור ללחימה, כשהלב שלו נשאר בבית החולים.

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ב־7 באוקטובר שמעון יצא להילחם בעזה, כמו רבים מחבריו למילואים. "יצאתי להילחם בעזה, כמו רבים מחבריי למילואים, בלי לחשוב פעמיים", הוא מספר.

הדר השאירה אחריה שלושה ילדים ובקשה אחרונה אחת. "תדאג לשלושת הילדים שלנו".

מאז שמעון מחזיק את הבית לבד. הוא המפרנס היחיד, וההוצאות גדולות. "אני משתדל בכל כוחי לדאוג לילדים, אבל זה באמת גדול עלי, ההוצאות גדולות מאוד וכמפרנס יחידי קשה מאוד להחזיק את הבית", הוא אומר.

זה לא היה קל לו לבקש. "אחרי שנים שבהן התייצבתי למען עם ישראל, היום אני נאלץ לבקש עזרה בעצמי", הוא אומר.

שמעון מבקש עזרה כדי לעבור את התקופה הזו ולבנות מחדש את חייו ואת חיי הילדים. "כל תרומה, בכל סכום, תעניק לנו אוויר לנשימה ותקווה לעתיד טוב יותר. גם שיתוף הקמפיין יכול לעזור לנו מאוד".

עד כה נאספו 74,443 שקלים מתוך יעד של 500,000 שקלים. חסרים עוד יותר מ־425 אלף שקלים כדי לאפשר למשפחה לעמוד על הרגליים.

הוא התייצב כשהמדינה קראה לו. עכשיו הוא ושלושת ילדיו צריכים שעם ישראל יתייצב לצדם. "הפעם אני צריך אתכם לצדי. תודה מכל הלב".

התרומה מוכרת לזיכוי מס לפי סעיף 46.

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