5 שנים כמעט עברו מאז הפעם האחרונה בה הגיע ראש הממשלה בנימין נתניהו למשחקה של קבוצת הכדורגל אותה הוא אוהד, בית"ר ירושלים.

על פי דיווח של מיכאל שמש בחדשות 13, מחר (שני) יגיע נתניהו לאצטדיון טדי שבבירה לראשונה מזה חמש שנים, כשזה יגיע שבוע ויום לפני הבחירות למשחק הכדורגל שיתקיים בבירה בין המארחת בית"ר ירושלים לאורחת מכבי ת"א.

על פי הפרסום, באצטדיון טדי נערכים להגעתו של ראש הממשלה נתניהו לטדי למשחקה של קבוצתו האהובה, כשסידורי אבטחה כבר נעשים במקום בכדי לאפשר את הגעתו של ראש הממשלה למשחק הכדורגל אליו צפויים להגיע 30,000 אוהדים ולמלא את האצטדיון הירושלמי עד אפס מקום.

כזכור, רק לפני שבוע ימים הוציאה מנהלת הליגות בכדורגל הנחיה לקבוצות הליגה בדבר הגעתם של פוליטיקאים למשחקי הכדורגל, כאשר שם לא ציינו כי נוכחות פוליטקאי ביציע הכדורגל אסורה אלא הגעתו לחדרי ההלבשה וצילום עם שחקני הקבוצות נאסרה.

אמש, למשחקה של הפועל ת"א מול עירוני טבריה הגיע שר המשפטים יריב לוין, הנחשב לאוהד אדוק של הקבוצה האדומה של העיר התל אביבית. לוין גורש בבושת פנים על ידי חלק אלים מאוהדי הפועל תל אביב שאף התגאו על כך, בעוד חלק מהאוהדים התל אביבים זעמו על סילוק אוהדים אחרים בגלל דעות פוליטיות מנוגדות.