סרן י' מ"פ 932 בא"ח נח"ל

עשרה מטרים בלבד הפרידו בין סרן י' לבין חברו ומפקדו, רב סרן יניב קולא ז"ל ברגע שבו נפגע במהלך ההיתקלות עם מחבלים ברפיח. שניות קודם לכן הסתערו השניים לעבר המחבלים, כשקולא חולף על פניו ונוטל את ההובלה.

באותו קרב נהרג גם סג"מ איתי יעבץ ז"ל, קשרו של קולא. עבור י', שמשרת כיום כמפקד פלוגה בגדוד 932 בבסיס האימונים החטיבתי של הנח"ל, הרגעים האלה אינם רק זיכרון כואב מהמלחמה. הם מלווים אותו בכל מסע, בכל אימון ובכל פעם שהוא עומד מול הלוחמים הצעירים שעל חינוכם הוא מופקד.

"אני רואה אותו חולף על פניי", הוא משחזר בריאיון באולפן ערוץ 7. "היינו ממש קרובים אחד לשני. אני הייתי מצד ימין, הוא היה מצד שמאל, ואני רואה אותו חולף על פניי. הוא נשכב ממש עשרה מטרים ממני, פחות או יותר, ממש קרוב אליי, ונפגע".

הקרב התרחש במהלך פעילות נגד גדוד מחבלים במזרח רפיח. לדברי י', הכוחות ידעו שהם יוצאים למשימה מסוכנת מול אויב ששמר על יכולות מבצעיות משמעותיות. קולא פיקד על פלוגת החוד של גדוד 932, יעבץ שימש כקשר שלו, וי' פיקד על מחלקת החבלה. יחד עם כוח צלפים הם פעלו לאיתור מנהרות המחבלים ולפגיעה בתשתיותיהם.

במהלך החיפושים נתקלו הלוחמים במחבלים והסתערו לעברם. "יניב אמר לי: תעצור, אני מוביל", מספר י'. "אמרתי לו: יניב, אני עוד שנייה שם, תן לי, אני כבר באמצע ההסתערות". אלא שקולא המשיך קדימה, חלף על פניו ונפגע.

י' מתקשה להשתמש במילה "נפלו" כשהוא מדבר על חבריו. "קשה לי קצת לומר את המילה נופלים, כי אני רואה בהם באמת גיבורים ומורי דרך בשביל כולנו, בשביל עם ישראל", הוא אומר. לדבריו, ההסתערות מנעה מהמחבלים לפגוע בכוח בהיקף חמור עוד יותר. "גם יניב וגם איתי ממש הסתערו על המחבלים, ומנענו אסון הרבה יותר גדול בזה שהסתערנו קדימה על המחבלים ומנענו מהם להסתער עלינו".

זמן קצר לפני הקרב ישבו י' וקולא לשיחה אישית. קולא הקדים את כניסתו לתפקיד מפקד הפלוגה בכמה חודשים בשל צורך שנוצר בגדוד, וי' שאל אותו כיצד הוא מרגיש עם ההחלטה לעזוב תקופה רגועה יחסית ולהיכנס לתפקיד בעיצומה של הלחימה.

התשובה שקיבל מלווה אותו מאז. קולא אמר לו כי אמנם יכול היה להישאר עוד כמה חודשים בבית, אך זכה להיות מפקד פלוגה בלחימה בשלוש גזרות שונות. "אני לא אשכח את המשפט הזה לעולם", אומר י'. "זה מה שהוא ראה. באמת ראה שליחות לנגד עיניו".

השליחות הזאת הפכה לחלק בלתי נפרד מהדרך שבה י' מחנך את לוחמיו. הוא אימץ את קריאת הקרב של קולא, שהתבססה על משפט מהפלמ"ח: "למשימה - תמיד אנחנו". לפני מסעות, אימונים ופעילויות הוא קורא לעבר חייליו "למשימה!", והם משיבים יחד: "תמיד אנחנו!".

"אנחנו הולכים לאורם ומכוחם", הוא אומר על הלוחמים שנהרגו. "הכוח שלנו הוא מהם והאור שלנו הוא מהם". מבחינתו, אין מדובר רק בהנצחה, אלא בהעברת האחריות והשליחות מדור הלוחמים של המלחמה אל הצעירים שנמצאים כיום בהכשרה.

אבל סיפורו של סרן י' מתחיל עוד לפני הקרבות ברצועת עזה. הוא התגייס במרץ 2022, לאחר חמש שנות לימוד בישיבת עטרת כהנים. למרות האפשרות לנסות ולהגיע ליחידות מובחרות, בחר במודע לשרת בגדודים הסדירים של הנח"ל.

"בעיניי זה המקום שהכי צריך להיות בו", הוא מסביר. "זה המקום שפחות נוח, פחות נוצץ וזוהר". לדבריו, הגדודים נושאים בחלק מרכזי מהלחימה ומהפעילות הביטחונית השוטפת, דווקא משום שמדובר בעבודה יומיומית, שוחקת ולעיתים רחוקה מאור הזרקורים.

הוא ביקש להגיע למקום שבו יוכל להשפיע לא רק באמצעות יכולותיו האישיות, אלא גם באמצעות הרצון והמוטיבציה שלו. "כשבן אדם רוצה להיות במקום כלשהו, אז אוטומטית יש לו השפעה שהיא חיובית וטובה", הוא אומר. "אני חושב שעיקר הלחימה בסוף קורית על ידי הגדודים".

את הבסיס הרוחני לשירותו הוא מייחס לשנות הלימוד בישיבה. לדבריו, השנים האלה העניקו לו את האפשרות לברר לעצמו מהי משמעות השירות הצבאי, מדוע חשוב להגן על המדינה ומהי אחריותו האישית כלפי עם ישראל.

"הישיבה בנתה בי גם את ההבנה מה זה עם ישראל, גם את ההבנה מה זה ארץ ישראל, למה חשוב לשרת בצבא, למה חשוב לתמוך במדינה", הוא אומר. "אלמלא הישיבה היה לי מאוד קשה למצוא את התשובות לדברים האלה. דווקא הישיבה היא זו שבנתה בי את היכולת, והיא זו שמחזיקה אותי עד היום בצבא".

האמונה הזאת עמדה למבחן בבוקר שמחת תורה, 7 באוקטובר. י' היה אז עם כוח שתִגבר את הגזרה בחברון, באזור ציר המתפללים. עם תחילת מתקפת חמאס התארגנו הלוחמים במהירות, עלו לאוטובוסים ויצאו דרומה. תחילה הגיעו לאופקים ומשם המשיכו לכיסופים.

במהלך הנסיעה ישב י' לצד חבר מקיבוץ בארי, שניסה ליצור קשר עם בני משפחתו ולסייע להם להינצל מהירי. "אנחנו מדברים עם המשפחה שלו תוך כדי, איך הם יכולים ממש להציל את עצמם, כי הם קיבלו כדורי ירי כשהם עוד היו במקלט", הוא מספר. "שם הבנתי על איזה אירוע אנחנו מדברים ולמה אנחנו נכנסים".

כשהגיעו לאזורי הלחימה נחשפו הלוחמים למראות קשים. י' מתאר כיצד המפגש עם האזרחים שנפגעו ועם המציאות בשטח חידד עבורו את משמעות המשימה. באותם רגעים קיבל שתי החלטות שלדבריו מלוות אותו מאז.

"לא משנה מה, אני אוהב כל יהודי, ואני אעזור לכל יהודי, ואני אתקרב לכל יהודי, ואני אעשה את הכי טוב שלי כדי שיהיה לו טוב", הוא אומר. ההחלטה השנייה הייתה לזכור בכל יום עד כמה ארץ ישראל יקרה וחשובה לו. "גם לזה אני מחנך את החיילים שלי: לאהבת האומה, לאהבת הארץ, ושיהיו אנשים טובים קודם כול, ולוחמים טובים שמוכנים לכל תרחיש".

י' מספר כי כבר בתחילת הלחימה הבין היטב את הסכנה שאליה הוא נכנס, ואף הביא בחשבון את האפשרות שלא ישוב ממנה. אלא שלדבריו, האמונה בצדקת הדרך אפשרה לו להתמקד במשימה.

"נכנסתי בידיעה שאם ריבונו של עולם יחליט שזה הסוף שלי, אז זה הסוף שלי", הוא אומר. "אני מאמין באמונה שלמה שאני עושה את הדבר הנכון, שזה להגן על עם ישראל. האם אני אצא או לא אצא, זה בידי שמיים". לדבריו, לאחר שקיבל את ההחלטה הזאת, לא נתן לפחד לעצור אותו. "אני אלחם בכל הכוח. זה מה שהחזיק אותי".

במהלך המלחמה השתתף י' בפעילויות לחימה רבות, ובהן גם משימות הקשורות להשבת חטופים וחללים. אחת המשימות המשמעותיות עבורו הייתה החיפושים אחר הדר גולדין. הוא מספר על ימים של חיפושים ממושכים במנהרות, מתוך נחישות למצוא את גולדין ולהביאו לקבורה בישראל.

"זכיתי ממש להיות שותף בכמה וכמה ימים, ימים אחרי ימים, שחיפשנו בעצם מנהרה אחר מנהרה", הוא מספר. "מתוך אמונה שאנחנו נמצא אותו ואנחנו נחזיר אותו. וגם אם עברו שנים מאז, אנחנו לא מוותרים על אף יהודי ונעשה הכול כדי להחזיר כל יהודי".

לדבריו, הכוח שבו שירת השתתף גם בקבלת ארונותיהם של חללים שהושבו לישראל. עבורו, המחויבות להשיב כל אדם אינה מסתיימת כאשר חולפות השנים או כשהמשימה נעשית מורכבת במיוחד.

כיום, כמפקד פלוגה בבא"ח נח"ל, הוא מבקש להעביר לדור הלוחמים הבא את הלקחים המבצעיים והערכיים של המלחמה. לדבריו, מערך ההכשרות השתנה באופן משמעותי בעקבות אירועי 7 באוקטובר והלחימה שבאה אחריהם.

המפקדים, שרבים מהם השתתפו בעצמם בקרבות, משלבים בהכשרה תרחישים, הקפצות ותרגולים שנועדו להכין את החיילים למצבי קיצון. "אנחנו צריכים להיות מוכנים תמיד ולכל תרחיש", הוא מסביר. "מאיפה האיומים יכולים להגיע, ומה האיומים שאיתם אנחנו מתמודדים, ואיך להתנהל בצורה נכונה".

לצד ההכשרה המקצועית, הוא מדגיש את החינוך למורשת הקרב ולזכר הנופלים. במסגרת פרויקט "נח"ל איתן" מאמצת כל מחלקה משפחה שכולה, והלוחמים מקיימים עמה קשר לאורך תקופת ההכשרה. הם נפגשים עם בני המשפחה, שומעים על יקיריהם ולומדים על הערכים שהנחו אותם.

"אנחנו לא שוכחים אותם. הם איתנו, אנחנו לומדים מהם, הם חיים בתוכנו", אומר י'. לדבריו, החיבור למשפחות השכולות מעניק ללוחמים הצעירים הבנה עמוקה יותר של האחריות המוטלת עליהם ושל הדרך שבה נבנית מורשת החטיבה.

אחד הדברים שמעוררים בו תקווה הוא המוטיבציה הגבוהה של המתגייסים החדשים. הוא מספר כי דווקא לאחר תקופה ממושכת של מלחמה, שבה המחיר הכבד של השירות הקרבי גלוי לעיני כול, הוא פוגש צעירים שמבקשים להגיע ללוחמה מתוך תחושת שליחות.

"אני כל פעם המום מזה", הוא אומר. "כאילו זה אמור להיות הפוך. יש מלחמה ואנשים נהרגים, אז אתה אמור לא לרצות להגיע ללוחמה, ובפועל זה הפוך. אנשים הרבה יותר רוצים, אנשים מלאים במוטיבציה".

לדבריו, גם כשההכשרה קשה והחיילים נדרשים להתמודד עם מאמץ פיזי, מחסור בשינה ואתגרים מתמשכים, הם ממשיכים לראות בשירות הקרבי משימה בעלת חשיבות עליונה. "אתה מדבר עם חיילים, אפילו חיילים שקשה להם, והוא אומר לך: כן, זה הדבר הכי חשוב".

החיבור הזה בין הלוחמים לבין הציבור הישראלי כולו הוא מבחינתו אחד ממקורות הכוח המרכזיים של צה"ל. י', בן למשפחה שעלתה מצרפת, גדל בבית שבו אהבת הארץ והציונות היו חלק בלתי נפרד מהחינוך. במשפחתו שמונה ילדים; חמישה נולדו בצרפת ושלושה בישראל. לדבריו, גם אחיו שירתו כלוחמים.

הוא מספר כי לפני גיוסו השתתף בפעילות עם בני נוער יהודים בצרפת, במטרה לחזק את הקשר שלהם לארץ ולמורשת היהודית. לדבריו, אף שהאנטישמיות בצרפת מעוררת דאגה בקרב הקהילה היהודית, העלייה לישראל אינה צריכה לנבוע רק מפחד.

"אנחנו עולים כי אנחנו רוצים את ארץ ישראל, מאמינים בה ואוהבים אותה", הוא אומר. "זה הבסיס והיסוד".

גם בתוך הצבא, הוא מבקש לשמר את אותה תחושת שותפות. לדבריו, בעוד שבחברה הישראלית מתנהלים ויכוחים פוליטיים חריפים, בין הלוחמים נבנית שותפות שאינה תלויה בהסכמה על כל שאלה ציבורית.

"אנחנו תחת אותה אלונקה", הוא אומר. "בסוף אנחנו חופים אחד על השני, מצילים אחד את השני, מסכנים אחד את השני בשביל השני". לדבריו, הוא מקפיד להרחיק את המחלוקות הפוליטיות מהשיח בפלוגה ולהתמקד במה שמחבר בין הלוחמים.

"אני חייב גם לבית ולכל עם ישראל ללמוד שאפשר גם לחלוק ולהיות חברים, ולהיות שותפים, ולהיות אחים אחד של השני, ולעשות הכול אחד בשביל השני למרות שאנחנו לא מסכימים", הוא אומר.

כאשר הוא נשאל על הישגי חטיבת הנח"ל במלחמה, י' אינו מסתיר את גאוותו. הוא מזכיר את האבדות הקשות שספגה החטיבה ב-7 באוקטובר, לצד ההתאוששות והמשך הלחימה שלה. לדבריו, הדרך שעברה החטיבה משקפת בעיניו גם את הדרך שעבר עם ישראל מאז תחילת המלחמה.

"אני חושב שהחטיבה מספרת את הסיפור של עם ישראל", הוא אומר. "למרות הנפילה הגדולה באותו יום, מהר מאוד עם ישראל התאושש".

הוא מדגיש כי הניצחונות אינם מוחקים את המחיר הכבד ששילמו הלוחמים ומשפחותיהם. "אנחנו זוכרים מאוד מאוד את הנופלים, ואנחנו מדברים עליהם כל הזמן, ומחנכים לאורם. אין אנשים שחשובים לנו מהם. הם ממש הגיבורים שלנו ומורי הדרך שלנו".

ובכל זאת, הוא משוכנע כי רוח הלחימה והנחישות של הלוחמים מוכיחות את כוחו של העם. "לי תמיד היה ברור שעם ישראל ינצח", הוא אומר. "עם ישראל חזק ואיתן מכל דמיון שמנסים לדבר עליו".

עבור י', אחת ההוכחות החשובות ביותר להצלחת המשימה הצבאית נמצאת דווקא מחוץ לשדה הקרב. כאשר הוא יוצא מהבסיס ורואה את אזרחי ישראל ממשיכים בחייהם, הוא חש שהמאמץ של הלוחמים משיג את מטרתו.

"זה נותן לי הכי הרבה מנוחה לנפש ומרגוע, כשאני יוצא מהצבא ורואה שהחיים ממשיכים", הוא אומר. "אמנם אנחנו במלחמה, אבל עם ישראל חי. זו המטרה שלנו כלוחמים, שעם ישראל ימשיך לחיות ולא ייפגע".

לקראת סיום הריאיון הוא נשאל אם בכוונתו להמשיך בשירות הצבאי. לדבריו, מלכתחילה לא תכנן קריירה צבאית ממושכת, אך בכל פעם שהתבקש להמשיך בתפקיד נוסף בחן את צורכי הצבא ואת יכולתו לתרום. גם כעת הוא אינו מתחייב לתפקיד הבא, אך מבהיר כי ימשיך לפעול במקום שבו יוכל להועיל.

"אם לא ניתן בצבא, אז ניתן בכל מקום שבו אנחנו נמצאים", הוא אומר. "העיקר לתת לעם ישראל".

את דבריו האחרונים הוא מבקש להפנות לציבור הישראלי כולו, שמלווה את הלוחמים לאורך המלחמה. "אנחנו אוהבים אתכם ומודים לכם על כל החיזוק שאתם נותנים, על כל האהבה שאתם שופכים עלינו, שאתם תמיד נמצאים פה. ואנחנו נעשה הכול כדי שאתם תוכלו להמשיך לחיות בשמחה, בשלווה, ושנדע רק בשורות טובות בעזרת השם".