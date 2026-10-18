מנכ"ל המשרד לשירותי דת ומ"מ מנכ"ל הרבנות הראשית, יהודה אבידן, דרש במכתב ליועמ"שית ולראש אגף חקירות במשטרה לפתוח בחקירה בגין הסתה לאלימות נגד עיתונאית "הארץ" יעל פרידסון.

בתגובה לפוסט ששאל "איזה מבנה ציבור הייתם שורפים", השיבה פרידסון: "משרדי הרבנות הראשית".

לדברי המנכ"ל, יש בכך הסתה לאלימות ואיום ישיר על מוסד הרבנות, עובדיו והמבקרים בו. הוא ביקש חקירה דחופה והגברת האבטחה במשרדי הרבנות.

"תגובתה הפרועה מצביעה על משרדי הרבנות כמטרה מומלצת ולגיטימית לפרעות ולהצתה. זאת ועוד, בתגובתה יש בכדי הסתה לאלימות ואיום ישיר ומפורש על מוסד הרבנות, עובדיו ועל המבקרים בו. משכך, אבקש לפתוח בחקירה דחופה ובדיקת העניין ללא דיחוי, לרבות בחינת עבירות הסתה ואיומים. בנוסף, אבקש להגביר את מערך האבטחה סביב משרדי הרה"ר לישראל", כתב אבידן.