ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, מציב היום (ראשון) בפני ראשי המפלגות שורת דרישות ביטחוניות ומדיניות לקראת הבחירות, ובראשן התחייבות לפירוק חמאס, לניקוי רצועת עזה מתשתיות טרור ולגיבוש תפיסת ביטחון התקפית עבור שדרות ויישובי העוטף.

את הדברים מציג דוידי בכנס "עתיד לעוטף", שלוש שנים לאחר 7 באוקטובר. לדבריו, על המפלגות להציג לציבור תוכנית ברורה בנוגע לעתיד רצועת עזה ולא להסתפק בהצהרות כלליות על ביטחון יישובי האזור.

במרכז דבריו עומדת התנגדותו להפיכת "הקו הצהוב" לבסיס של תפיסת הביטחון הישראלית. "הקו הצהוב הוא לא מדיניות ביטחונית. הוא קו שממנו יוצאים להתקפה. הוא רק ביטוי קטן לתפיסה התקפית רחבה שישראל חייבת לאמץ", אמר.

דוידי דורש מראשי המפלגות לפרט כיצד בכוונתם להביא לפירוקו המלא של חמאס וכיצד יפעלו נגד תשתיות הטרור, המנהרות, אמצעי הלחימה ומנגנוני השלטון והכספים שלו. לצד זאת הוא מבקש לדעת כיצד תפעל ישראל כדי להעמיק את אחיזתה הביטחונית ולמנוע את בנייתו מחדש של האיום.

לדעתו, מדיניות המתמקדת בחיסול מפקדים ובסיכול פיגועים אינה מספקת. "אנחנו לא רוצים להמשיך לשמוע על חיסול מפקד מערך הכספים של חמאס. אנחנו רוצים שלחמאס כבר לא יהיה מערך כספים", אמר.

ראש עיריית שדרות דורש גם תשובות בנוגע ל"יום שאחרי" ברצועה: מי ינהל את עזה, מי יהיה אחראי לפירוזה, מהם לוחות הזמנים לביצוע התוכנית ומה תהיה תגובתה של ישראל במקרה שההסדר שייקבע ייכשל.

במקביל מבקש דוידי לעגן מערך הגנה קבוע לשדרות וליישובי העוטף, שיכלול כוחות זמינים, מודיעין, יכולת תגובה מהירה ותקציבים. הוא דורש גם להרחיב את הסמכויות והעצמאות של ראשי הרשויות בניהול הביטחון האזרחי וההיערכות למצבי חירום.

לצד הדרישות הביטחוניות הציב דוידי גם דרישה פוליטית בנוגע להרכב הממשלה הבאה. "אסור בשום אופן שתקום פה ממשלה בזכות אצבעותיהם של תומכי חמאס דוגמת עבאס, טיבי, ג'ברין ומה שמו שאני לא רוצה לדעת כלל איך קוראים לו", אמר.

דוידי קרא לראשי המפלגות להתחייב בפומבי למדיניות ארוכת טווח שבמרכזה פירוק חמאס ומניעת חזרתו לשלטון ולפעילות טרור.

"תושבי שדרות והעוטף לא מבקשים הבטחות לעוד מערכת בחירות. הם מבקשים ביטחון לעוד דור שלם", אמר. "אנחנו דורשים מראשי המפלגות התחייבות ברורה: איך מפרקים את חמאס, איך מנקים את עזה מטרור ואיך מבטיחים שלעולם לא נחזור למציאות שלפני 7 באוקטובר".