הרב עמיחי אייל, מייסד ומנהל ארגון 'קשר של תפילין'

הרב עמיחי איל, מייסד מיזם "קשר של תפילין" של עמותת "אור חדש", חילק מאז פרוץ מלחמת 7 באוקטובר כ-1,500 זוגות תפילין ליהודים מכל רחבי הארץ, שהתחייבו בפניו להניח אותן מדי יום.

בראיון שנערך עמו סיפר כי המיזם, שקיים לדבריו כבר 25 שנה, "פרץ באמת כשהתחילה המלחמה", עם גל של פניות מחיילים, מאזרחים ואף מחוץ לארץ.

את הסיפורים שליוו את המפגשים האלה כתב הרב איל, ולאחרונה יצאו לאור בספר "קשר של תפילין". לדבריו, נכתב הרבה על התקופה מהצד הכואב שלה, החטופים והמשפחות השכולות, והמטרה שלו היא להאיר נקודה אחרת: "במקביל לכל האסון הגדול הזה שהתרחש בשמחת תורה, יש גם דברים גדולים ועצומים שמתרחשים, וזו ההתעוררות הרוחנית שנמצאת בכל מקום".

אחד הסיפורים המרגשים בספר עוסק בחובש מרקע לא דתי, שטיפל בתחילת המלחמה בחבר לצוות שנפצע, בחור דתי. תוך כדי הטיפול קיבל על עצמו החובש שאם הפצוע יישאר בחיים, יתחיל להניח תפילין. הפצוע ניצל, והשניים נפגשו לאחר מכן במפגש שהרב איל מגדיר "מפתיע ומרגש מאוד". לדבריו, אדם שקרא את הספר עצר אותו ברחוב וסיפר לו שבסיפור הזה כבר לא הצליח להתאפק ופרץ בבכי. רב שעוסק בחינוך אמר לו: "זה ספר חובה לכל נער לקראת בר מצווה כדי להתחבר למצוות תפילין".

סיפור אחר הוא של קצין באחת הסיירות שנפצע בעזה לפני כשנה וחצי. לאחר שהתעורר מהרדמה והנשמה ביקש מאמו תפילין. הרב איל ביקש לשמוע מהבן עצמו שהוא אכן מתכוון להניח אותן, והתברר שהוא כבר מניח תפילין מדי יום. לפני הכניסה לעזה, סיפר, קיבלו על עצמם חברי הצוות להניח תפילין כל יום, והחיילים הדתיים השאילו את התפילין שלהם לחבריהם. עכשיו, אמר הקצין לאמו, הוא רוצה זוג משלו.

הרב איל מדגיש כי מקבלי התפילין מתחייבים להניח אותן כל יום, וכי הוא קיבל הרבה יותר פניות ממספר הזוגות שחילק, משום שלא כולם הסכימו להתחייב. לדבריו הגל לא נחלש גם אחרי שלוש שנים. ביום הראיון לבדו, סיפר, חילק ארבעה זוגות: לבחור בן 27 מקיבוץ, לבחור נכה מטבריה שאין לו כסף לממן תפילין, לאדם בן 76 ממודיעין שהתפילין שלו נפסלו לפני שנים, ולבחור בן 30 ומשהו מתל אביב שעלה בילדותו מאוקראינה.

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שיטת העבודה של המיזם מבוססת על תפילין שנתרמות מבתים פרטיים ואינן בשימוש. לדברי הרב איל, רוב התפילין שהוא מקבל מגיעות מהציבור החרדי, מבני ברק, ירושלים, קריית ספר וביתר עילית. מדובר בתפילין של סבא שנפטר, או בזוג ישן של מי שקנה לעצמו תפילין חדשות. התפילין עוברות בדיקה במכון סת"ם, שיפוץ וחידוש, ויוצאות כחדשות. "לי מאוד חשוב שבן אדם שמתחיל להניח תפילין יקבל טעם טוב במצווה", הסביר, וזה ייתן לו כוח להתמיד בה.

בשנים האחרונות פונים לרב איל גם תלמידים בתיכונים חילוניים. הוא מקים בבתי הספר עמדות להנחת תפילין, אך רק בהסכמה מלאה של ההנהלה. "אני לא עושה שום דבר בהתנגחות, לא במלחמות, לא מאחורי הגב של אף אחד", אמר. לדבריו, אחד ממנהלי בתי הספר אמר לו שהוא אתאיסט, אבל אם התלמידים מבקשים תפילין זו חובתו לתת להם. כשהתקשר אליו אחרי שהעמדה הוקמה, סיפר המנהל שלא האמין שיש בבית הספר כל כך הרבה תלמידים שמניחים תפילין.

את התופעה מסביר הרב איל, שכיהן בעבר כר"מ בישיבת בני צבי, בפסוקי הנביא יחזקאל על קיבוץ גלויות ועל "לב חדש". "אנחנו נמצאים בעידן חדש", אמר. לדבריו, אחרי ההתעוררות לבניין הארץ, עם ישראל מתעורר כעת לשוב אל השם, "ולא רק מבחינה רוחנית", אלא גם במשהו מעשי.

לגבי העתיד, הרב איל מבקש להרחיב את הפעילות מעבר לתפילין. בהשראת פעילות "פנים אל פנים" בה השתתף בתקופת ההתנתקות מגוש קטיף, הוא מתכנן להגיע אל אנשים במקום שלהם, גם בביתם, וללמוד עם המעוניינים תורה, במקום לחכות שהם יגיעו אליו.

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