המתקפה של ינון מגל נגד איזנקוט באדיבות ערוץ 14

ההתבטאות של ינון מגל נגד גדי איזנקוט ממשיכה לעורר תגובות במערכת הפוליטית - וכעת הביקורת מגיעה גם מתוך הליכוד.

דוד אלבז, חבר בית הדין של המפלגה, קרא למגיש ערוץ 14 להתנצל על דבריו, לפיהם "שמים קוף שמאחוריו כל האשכנזים האליטיסטים מנהלים אותו. מנליס מנהל אותו ואומר לו מה להגיד. הוא קוף".

אלבז פרסם פוסט שבו ביקש להתנצל בשם המפלגה. "מר גדי איזנקוט, כמרוקאי וליכודניק אני מבקש ממך סליחה על האמירה האומללה", כתב.

לאחר מכן פנה למגל ודרש את התנצלותו. "ינון מגל תתנצל ותבקש סליחה, מייד! זה עוד עלול לגרום לנו להפסד בבחירות! אתה לא דודו טופז".

איזנקוט עצמו התייחס לדברים בכנס "ועידת העוטף" והפנה את הביקורת גם כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו. "מה שמטריד זה לא אותו אדם בזוי ינון מגל, אני לא מצפה ממנו לכלום. הקול קול ינון והידיים ידי נתניהו. זו תרבות של שקר, שסע ופחד ואני יכול להצטער על כך", אמר.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס אף הוא להתבטאות וגינה אותה. בריאיון לרדיו צפון אמר: "זו אמירה מאוד לא ראויה. אני מגנה אותה".

לצד זאת קרא לאיזנקוט לגנות גם התבטאויות שהופנו בעבר כלפי מצביעי הליכוד. "אני כל יום שומע את ההתנשאות, הפטרוניות והבוז שרוחשים למצביעי הליכוד ומכנים אותם קופים, בבונים ושימפנזות. הלוואי שזו הייתה תופעה חד פעמית. היא יומיומית וכמעט כולה מכוונת כלפי מצביעי הליכוד".