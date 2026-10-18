בסבב השיחות והראיונות שהוא מקיים לאחרונה במסגרת מסע הבחירות, בוחר השר בצלאל סמוטריץ' לתקוף חזיתית את מי שנאבקים למען ביטחון המדינה ופועלים לקידום גיוס החרדים.

הוא מכנה אותם "שקרנים" וטוען שקמפיין הגיוס כולו אינו אלא כזב. אלא שמאחורי ההצהרות הנחרצות והדמגוגיה שאינה מותירה מקום לשאלות, מסתתרות לא מעט טענות שהקשר בינן לבין המציאות רחוק למדי.

סמוטריץ' משבח את חוק הגיוס של ח"כ ביסמוט ומצר על כך שלא עבר. אלא שדבריו חושפים נתק מפרטי החוק עצמו. המתווה כלל אינו נותן מענה לצורכי הביטחון ולמחסור החמור בלוחמים, ומפקיד את ההכרעה בידי הרבנים במקום בידי הצבא. הוא מאפשר דחיית גיוס עד גיל הפטור, מרחיב את הגדרת "מיהו חרדי" באופן שיאפשר למלא מכסות באמצעות אוכלוסיות שאינן חרדיות, ומבטל סנקציות כלכליות כדי להבטיח את המשך זרימת ההטבות. מטרת החוק אינה גיוס, אלא, כפי שנכתב בו, "הסדרת מעמדם של לומדי התורה".

לאורך הדיונים הפציר פורום "שותפות לשירות" בנציגי הציונות הדתית לקחת חלק פעיל בניסוח החוק. תשובתם הייתה כי "ילמדו את החוק לפני ההצבעה". ח"כ משה סלומון, שנכח בעקביות בדיוני הוועדה והשמיע קול אחר, הודח לאחר שלא יישר קו עם הנהגת המפלגה.

סמוטריץ' מציב שני תנאים לגיוס החרדים. הראשון הוא קבלת לגיטימציה מההנהגה החרדית. לטענתו, אל לנו לחנך את הרב לנדו או ללמד אותו מה התורה דורשת. אלא שוויתור על עמדתנו התורנית פירושו השלמה עם קיומן של שתי תורות, וזו סכנה ביטחונית וערכית שאסור לנו לשתוק מולה.

יסוד המחלוקת הוא באמונתו של סמוטריץ' שההנהגה החרדית מוכנה לגיוס ותעניק לו לגיטימציה. אלא שהוא בוחר להתעלם מההתבטאויות הגורפות של אותה הנהגה נגד גיוסם לצבא של חרדים באשר הם. רק בשבוע שעבר אמר הרב לנדו: "אני לא יודע מה היה קורה אם בהתחלה לא הייתה מדינה והיו עושים כאן שלטון של או"ם - היה מצב מצוין… אפשר בלי מדינה, לחיות טוב עם הערבים..." האם זו ההנהגה שממנה מבקש סמוטריץ' לקבל לגיטימציה לגיוס?

התנאי השני שמציב השר הוא גיבוש תוכנית לאומית לגיוס חרדים. סמוטריץ' מתהדר בכך שהשרה אורית סטרוק מקימה שתי מכינות חרדיות. אבל איפה הייתם במשך כל שנות המלחמה? מדוע לא פעלתם קודם לכן?

הצלחתם להעביר לחרדים כספים בדרכים עוקפות, אך לא הצלחתם לתקצב מכינות וישיבות הסדר חרדיות, להקים בית חייל נפרד או לקדם ישיבות גבול? מדוע לא פעלתם להקמת מנהלת גיוס ולהרחבת מספר המוסדות החרדיים הממלכתיים המפוקחים, שיחנכו לשירות ולשותפות? מי שידע למצוא דרכים להעברת תקציבים לחרדים, אינו יכול לטעון שלא הייתה לו דרך לקדם מסגרות לגיוסם.

קל להטיל את האחריות לכישלון על הצבא, בטענה שלא גייס מועמדים חרדים לשלב ב'. אלא שכדאי לבדוק מי היו אותם אלפים ומה הייתה תרומתם האפשרית לצבא. רבים מהם היו נשואים ואבות לילדים, שגיוסם כרוך בעלות כלכלית גבוהה, וחסרו להם הכישורים הבסיסיים הנדרשים לשירות קרבי. אין טעם לגייס חרדים רק כדי שאפשר יהיה להציג נתוני גיוס.

מנגד, הצבא הקים את חטיבת החשמונאים, מסגרת לחימה המותאמת לאורח החיים החרדי. גם בהישג הזה סמוטריץ' מצליח לזלזל. השר טוען שהצבא יכול היה לגייס עוד עשרות אלפי מילואימניקים, אך מתעלם מכך שהצבא כבר החזיר לשורותיו 130 אלף אנשי מילואים. וגם זה אינו מספיק. המחסור בחיילים נמשך, והצורך הדחוף ביותר הוא בלוחמים סדירים.

החשבון פשוט: גדוד סדיר אחד יכול לחסוך נטל משמעותי ממספר רב של גדודי מילואים. הצבא זקוק לעוד חיילים קרביים בשירות סדיר, ובחברה החרדית נמצא מאגר כוח אדם גדול שיכול לתת מענה לצורך הזה.

כמו סמוטריץ', גם לנו ברור שגיוס החרדים הוא תהליך ארוך. אלא שמהמשרד של השר עצמו יצאו סקרים כלכליים המצביעים על כך ששלילת הטבות היא אחד התמריצים המשמעותיים ביותר לחולל שינוי. התוצאות לא יגיעו מחר בבוקר, אבל זו עשויה להיות הדרך המהירה ביותר לקדם אותן.

השר גם תוקף את ח"כ יולי אדלשטיין וטוען כי טרפד הסכמות, תוך התעלמות מהנסיבות שבהן התנהל המשא ומתן. בליל המתקפה באיראן הופעל, לפי הנטען, לחץ כבד על אדלשטיין, כאשר ראש הממשלה דרש ממנו לחתום על חוק הגיוס מול דרעי כדי להבטיח את תמיכתו בתקיפה בקבינט. אי אפשר להתעלם מהנסיבות הללו ואז להטיל על אדלשטיין לבדו את האחריות לכישלון.

דמגוגיה זולה היא לטעון שמי שדורש את גיוס החרדים מבקש להרעיב אותם. השאלה המהותית שסמוטריץ' מתעלם ממנה היא אחרת: מדוע הציבור המשרת נדרש לממן את מי שמסרבים לשאת איתו בנטל? מדוע שנסכים לכך שהם יחיו על חשבוננו, בזמן שאנחנו מאמינים שספרא וסייפא צריכים ללכת יחד?

מי שמבקש ליהנות מהטבות המדינה צריך גם לשאת בחובותיו כלפיה. סמוטריץ' מאשים את התומכים בגיוס החרדים בכפיית אידיאולוגיה, אך מתעלם מכך שהוא וההנהגה החרדית כופים על הציבור כולו לממן את האידיאולוגיה החרדית, ובמקביל מטילים על המשרתים את האחריות להגן גם על מי שאינם מתגייסים.

סמוטריץ' מתיימר לדעת כיצד יש לייעל את ניהול הצבא, לצמצם את ימי המילואים ל-30 בשנה, לפתח תפיסות חדשות לאחיזת השטח ברצועת עזה ולשפר את מערך מחסני החירום. עם כל הביקורת שניתן למתוח על הצבא, אנו מעדיפים לסמוך על המטה הכללי, שנדרש להתמודד עם מציאות ביטחונית מורכבת, בעוד הדרג המדיני כובל שוב ושוב את ידיו.

בסופו של דבר, המרצע יוצא מן השק. מאחורי שיח הגיוס של סמוטריץ' מסתתרת עסקת חליפין פוליטית: תמיכת החרדים בהתיישבות תמורת ויתור על גיוסם לצבא. אלא שכפי שהוכח בפינוי גוש קטיף, ברית הנשענת על אינטרסים מגזריים עלולה להתגלות כברית אכזב.

ויש כאן סתירה עמוקה עוד יותר. ההתיישבות, שסמוטריץ' פועל להרחבתה, זקוקה בעצמה לצבא גדול וחזק שיגן עליה. לביטחון המדינה שתי זרועות: צבא חזק והתיישבות. אי אפשר לחזק זרוע אחת ובמקביל להחליש את האחרת.

הציבור שנושא בנטל המילואים אינו מוכן עוד לשלם את מחיר הברית הפוליטית עם ההנהגה החרדית. הוא אינו מוכן שסמוטריץ' וחבריו לקואליציה יעמדו מנגד, בשעה שהמשרתים נושאים בנטל הביטחון. מי שמבקש לחזק את ההתיישבות ואת ביטחון המדינה אינו יכול לוותר על חיזוק הצבא. ומי שמעדיף ברית פוליטית על פני גיוס לוחמים, מחליש בסופו של דבר את שתי זרועות הביטחון גם יחד.

הכותבת היא ממובילות פורום "שותפות לשירות"

