סוכני ה-FBI בלוס אנג'לס עצרו תושב השכונה בן 51, בחשד שתכנן לבצע פיגוע באמצעות בקבוקי תבערה בגן ילדים המופעל על ידי חב"ד ("JEMS") בלוס פליז, שבו מתחנכים פעוטות.

על פי מסמכי האישום הפדרלי, החשוד פרסם לאורך תקופה תכנים אנטישמיים ברשתות החברתיות.

בין היתר, ב-19 בספטמבר, פרסם תמונה של חפץ הנראה כבקבוק תבערה על רקע תמונות ממתקפת 11 בספטמבר, הביע תמיכה בארגון החות'ים ופרסם אמירות לפיהן לא די בתי כנסת שהועלו באש.

ב-2 באוקטובר, בשעה 4:30 לפנות בוקר, פשטו סוכני ה-FBI על ביתו של החשוד, שאותו חלק עם אמו, ואיתרו במקום רכיבים ששימשו על פי החשד להכנת בקבוק תבערה.

החשוד נעצר והועמד לדין פדרלי בגין עבירות איומים והחזקת אמצעי הצתה. דיונו הבא בבית המשפט נקבע ל-10 בנובמבר.