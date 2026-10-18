כינוס חירום של חברי מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' התקיים אמש בבני ברק במטרה לגבש שורות ולהילחם בתופעות של שחיקה ואדישות בקרב שכבות שונות בציבור החרדי לקראת הבחירות.

את האירוע פתח יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, שהתייחס למערכה וטען כי הציבור מאוחד סביב הנהגת גדולי התורה.

במרכז העצרת עמדו דבריהם של ראשי הישיבות. הרב דב לנדו הדגיש את חובת ההשתדלות במצב הנוכחי להרבות מצביעים לרשימת "יהדות התורה" .

"כולנו יודעים היטב שחובת ההשתדלות ברורה, ואדרבה, החובה היא כפולה ומכופלת במצב כזה להרבות נציגים ולהרבות מצביעים לרשימת ג'. זו הדרך שהורה לנו מרן החזון איש זכר צדיק לברכה, וכל גדולי ישראל אחריו להציל את יבנה וחכמיה על ידי שליחת נציגים לבחירות.

"וכאשר מתרבה מספר המצביעים - מתרבה שם שמיים, ומכריזים משה אמת ותורתו אמת, ואין לנו שיעור רק התורה הזאת. וחלילה עלול להיגרם חילול השם אם מכל מיני סיבות או טענות על אנשים, הם משתמטים מחובת ההצבעה.

עוד אמר: "חמור עוד יותר שערך התורה אינו הערך היחידי ביניהם. במיוחד שכל קול יכול להכריע וכל קול נספר ונחשב. כל קול באזורים חרדיים שבוחר בדברים אחרים, גורם לרודפינו להוכיח שחלילה הדור הבא מתרחק ממורשת אבותיו".

בהמשך לכך, הרב משה הלל הירש התייחס להתעוררות שלילית מסוימת בתוך עולם הישיבות והדגיש את הצורך להסביר לצעירים כי השגת שינויים ושמירה על הקיים מתאפשרות אך ורק באמצעות כוח פוליטי מאוחד.

לצדם, ראש הישיבה הרב מאיר צבי ברגמן אמר כי המערכה הנוכחית מתנהלת על עצם קיומו של עולם התורה, וכי הבחירות נועדו להבטיח ששום תלמיד ישיבה לא יגוייס לצה"ל.