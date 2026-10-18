הנהלת המרכז הרפואי קפלן הגישה תלונה נגד מנהל המערך הקרדיולוגי בבית החולים, פרופ' קובי ג'ורג', בעקבות חשד כי דגימות דם נלקחו ממטופלים לצורכי מחקר מבלי שהתקבלה הסכמתם מדעת.

הפרשה החדשה מתבררת פחות מחודשיים לאחר חשיפת ליקויים בהתמחותם של רופאים במערך הקרדיולוגי בקפלן. על פי הנתונים שנחשפו, במשך שנים, התקיים בבית החולים נוהג שבמסגרתו מתמחים בקרדיולוגיה דילגו לחלוטין על שלב ההתמחות ברפואה פנימית, בהנחייתו ובפיקוחו של פרופ' ג'ורג'.

מאז חשיפת אותה פרשה המשיך פרופ' ג'ורג' בתפקידו. משרד הבריאות הקים צוות בדיקה חיצוני, שביקש לבחון תחילה את התנהלות הנהלת בית החולים וקופת החולים. במסגרת הבדיקה נבחנת גם מעורבותו של יו"ר ועדת ההתמחות בקפלן, פרופ' ציון חגי, המכהן גם כיו"ר ההסתדרות הרפואית הארצית.

כל המעורבים זומנו לבדיקה, ובהם גם מנהלת המחלקה הפנימית שעל פי הפרסום חתמה על מסמכי ההתמחות שהוגדרו כפיקטיביים.

במקביל, עלתה בקפלן סוגיית דגימות הדם שנלקחו לצורכי מחקר. לפי הפרסום, החשד הוא שהדגימות נלקחו ממטופלים מבלי שניתנה לכך הסכמה מדעת. מחקר רפואי נדרש לקבל את אישורה של ועדת הלסינקי, וגם לאחר קבלת האישור נדרשת הסכמתו של כל אדם המשתתף במחקר.

הפרשה הקודמת שנחשפה במערך הקרדיולוגי לא עסקה רק בדילוג על שלב בהכשרה. לפי הממצאים שפורסמו, בפנקסי ההתמחות הופיעו רישומים שלפיהם ההכשרה ברפואה פנימית בוצעה, אף שלמעשה היא לא התקיימה.

בעקבות אותו נוהג קיבלו רופאים תעודות מומחה בקרדיולוגיה מבלי שהשלימו במלואה את ההכשרה הנדרשת. משרד הבריאות ממשיך בבדיקת הפרשה באמצעות צוות הבדיקה החיצוני שהקים.