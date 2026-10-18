קראתי השבת את הטור של הרב אליעזר שנוולד בעלון 'שבתון'. הכותרת צעקה "הצלחת קמפיין ההונאה של חוק ההשתמטות".

הוא כותב על "קמפיין ההונאה המוצלח ביותר מאז קום המדינה" המסית נגד החרדים, ופנימה בציבור הדתי. כתבתי כבר פעם טור תגובה לרב על טעויות קשות בעובדות, אבל כנראה שהוא לא קרא אותו. והאמת? עייפתי.

בתפיסת הרב ודומיו כולנו מונעים מקמפיין. מאה ימי מילואים בשנה זה קמפיין. נשים עם חוסר מצטבר של מאות ימי עבודה ושמחזיקות בקושי את הבית, זה קמפיין. ילדים ברגרסיה ובטיפול פסיכולוגי זה קמפיין. הלמ"ס שמפרסמת ירידה באיכות החיים של המשרתים, גם היא בקמפיין. כשעוד ניסיתי לשכנע רבנים, דיברתי עם רב אחד שאמר לי שאני אחלה, אבל הוא חושש מהכוחות מאחורי שמניעים אותי. עניתי לו שמאחורי יש אישה עייפה ובנות שאני צריך להזכיר להן מי אני כל סבב מחדש. לא שיכנעתי.

הרב שוב מאשים שהקמפיין הכשיל את גיוס החרדים. הוא מציין יעדי גיוס גבוהים אבל מתעלם מהעובדה שההגדרה לחרדי היא ללמוד שנתיים במוסד חרדי בגיל התיכון, גם כשיותר מחצי הנספרים כחרדים בגיוס מעידים על עצמם שהם כבר לא. הוא כותב שהסנקציות לא יעזרו, למרות שקולות רבים מתוכם אומרים שיתגייסו כדי להסירם. הוא מספר על לגיטימציה, אבל מתעלם מהקלטות גדולי הדור החרדים שממש אומרים בקולם שלא יתגייס אף בחור ישיבה. הוא יודע שהם מתכוונים גם לישיבות הנושרים, שם רושמים כבני תורה גם כאלו שאינם מאמינים כבר, בבחינת "עד יום מותו תחכה לו, ותתקצבו".

והלכנו להציג את הבעיות בחוק לחברי הציונות הדתית, אבל סמוטריץ' לא רצה להיפגש. רוטמן אמר שהוא עסוק במערכת המשפט, וסטרוק אמרה למילואימניק שהתלונן שקשה לו "אז אל תצביע לנו", וכך גם השאר. הלכנו בפורום מח"כ לרב ולא השגנו הרבה תשובות, רק שהם מבינים את ה"כאב". כאב זה שאתה נתקל בעמוד ברחוב. כשאישה של מילואימניק בוכה לו בטלפון שיצא עכשיו, זה שורף בנשמה. כשמוציאים אותו במיוחד מעומק השטח, זה מבצע צבאי שלא לצורך. כשזה קורה עשרות פעמים בקו - זה מחדל בטחוני.

סמוטריץ' שמיסמס את הנושא כל הקדנציה, נזכר שיש בחירות והציג "התוכנית" שכולה כותרות בלי אף סעיף ביצועי, ועובדות שהוכחו כלא נכונות, אבל זה לא קמפיין. רבנים שלא טרחו לדבר איתנו, ועכשיו כותבים בהמוניהם בעלונים לקראת הבחירות, גם זה לא קמפיין. ממש.

ואני באמת תוהה, מה קרה לרבנים? אני יכול להיות ציניקן ולדבר על אינטרסים, וזה אולי קצת נכון. אני פשוט חושב שסמוטריץ' מייצג את האגף השמרני-תורני בציבור, ושהרבנים שאיתו פשוט מעדיפים את החרדים. לא רק פרקטית פוליטית, אלא גם אידיאולוגית. לאורך המאבק יצא להם הרבה יותר כעס וקצף על "אידיוטים שימושיים" כמוני, מאשר על ההשתמטות החרדית הפושעת מעזרה לאחיהם, והניתוק שלהם מצרכי הציבור. תלכו אחרי העצבים, ותמצאו מה חשוב יותר.

רבנים יקרים, תסתכלו לי רגע בעיניים. סליחה על ההכללה, אבל כמה באמת הייתם איתי בקושי של המילואים לאורך הסבבים? כמה רבנים יצרו קשר מיוזמתם לשאול מה נשמע ואיך מסתדרים בבית? אתם רצים לעשות עכשיו כנסים פוליטיים עם סמוטריץ', פעם יזמתם איזה כנס חיזוק והוקרה לחייל הדתי? מתנדבים עם מנגלים הגיעו עד למוצבים, ואתם? הפעמים היחידות שקיבלתי מסרונים מהישיבה היו בחודשי מאי, כשנזכרו במצוות מעשר כספים בדיוק כשהגיע המענק.

אז כבוד הרבנים, תכתבו מה שאתם רוצים, תתמכו במי שאתם רוצים, תפרסמו "פסקי הלכה" פוליטיים, אין בעיה. רק אל תדברו איתי על קמפיין.

הכותב הוא מפקד טנק במילואים, נשוי+2, אחרי כ-450 ימי מילואים, ממובילי פורום המילואימניקים הדתי-לאומי