האם ייתכן מכנה משותף ערכי ופוליטי בין אביגדור ליברמן ונפתלי בנט - לבין יאיר גולן, ויואב סגלוביץ ? האם ראש 'ישר' גדי אייזנקוט מסוגל לחבר את הקצוות האלה לדרך אחת שתוכל להיות דרך ישרה ? האם הוא גם מתכוון להישען על רע"מ ועל המשותפת שעדיין תומכות באויבי ישראל ? האם האחריות לקונספציה הביטחונית של 'חמאס מורתע' היא כולה על כתפיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ? או שהאחריות הזאת מוטלת על כל מי שנטל חלק בביטחון ישראל מאז ההתנתקות מעזה ? ועל כתפי מי הישועות הגדולות במלחמה הזאת ? האם יש צידוק מוסרי כלשהו ל'מדינה פלסטינית' ממערב לירדן, כאשר רוב מוחלט של אזרחי ירדן הם פלסטינים, ורוב מוחלט של הפלסטינים הם אזרחי ירדן ? ובלשונו של יגאל אלון ז"ל: 'יש שתי מדינות, ואין שלושה עמים' ! האם לא ברור (אחרי המלחמה הנוכחית) ש'מדינה פלסטינית עצמאית' ממערב לירדן תהפוך לסכנה קיומית למדינת ישראל, במוקדם או במאוחר ? כדי למנוע את הסכנה - האם ישראל חייבת להחיל ריבונות על כל השטח ולהתמודד חזיתית עם מיליוני פלסטינים? או אולי די בריבונות ישראלית על שטחי C בהסכמה רחבה ? האם תומכי הסיכוי ל'שלום' דרך פתרון 'שתי מדינות ממערב לירדן', מוכנים לפחות לדרוש כתנאי מוקדם לכל מו"מ, את ביטול 'זכות השיבה' המוכרת באו"ם לפליטי 'הנכבה' (מ-1948) - ליפו, לעכו ולחיפה, לאשדוד ולבאר שבע ? האם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו יהיה מוכן לשקול סיום תפקידו ההיסטורי אם לא יוכל להרכיב ממשלה, כדי לאפשר 'אחדות לאומית', שתעצור את השסע המסוכן בתוך עם ישראל ? אלו מפלגות יהיו מוכנות להצטרף רק לממשלת אחדות ? האם ראשי הציבור החרדי יהיו מוכנים לשקול תמיכה גלויה בצעירים חרדים שרוצים להתגייס, בתמורה להפסקת הרדיפות אחרי 'עריקים', והפסקת הלחץ ל'שוויון' בנטל ?

תשובות לדעתי

המכנה המשותף היחיד ל'גוש מתנגדי נתניהו' הוא 'רק לא ביבי' ! אין שום בסיס משותף אחר ! לכן ממשלה כזאת, גם אם תקום, לא תוכל לתפקד ! הכשל הנורא של הקונספציה הביטחונית התחיל בהתנתקות מעזה עם החרבת היישובים בגוש קטיף ! למרות המחירים הכבדים של מבצעי צה"ל בעזה אחרי 'ההתנתקות', שום גורם בהנהגה לא צפה התקפה חמורה כמו שפרצה בשבת שמיני עצרת (7 לאוקטובר) - לכן האחריות לכישלון מונחת על כתפי נתניהו כמו גם על כתפי כל תומכי 'ההתנתקות' ! לעם הפלסטיני יש מדינה ריבונית ושמה ירדן ! כל הסכם עתידי חייב לאפשר לפלסטינים ממערב לירדן לקבל אזרחות ירדנית-פלסטינית במסגרת 'קונפדרציה' ! הסדר כזה גם ימנע את הסיכון של הפיכת מדינת ישראל ממדינת העם היהודי ל'מדינת כל אזרחיה', חלילה ! כל 'רשות פלסטינית' ממערב לירדן, ולבטח 'מדינה פלסטינית', יובילו במשך הזמן להשתלטות חמאס וג'יהאד, ולסכנה קיומית חמורה למדינת ישראל ! הפלסטינים גם לא מסתירים כלל, שזאת כוונתם ותוכניתם העתידית ! אולם ריבונות ישראלית על שטחי C תמנע את הסכנה הזאת באופן ברור. תומכי 'שתי המדינות' ממערב לירדן כלל לא מעלים בדעתם לדרוש את ביטול 'זכות השיבה' של 'פליטי הנכבה' המוכרת באו"ם ! בזה הם מודים בכך, שכל הסכם כזה הוא זמני, ובעתיד תימשך המלחמה על 'זכות השיבה' של 'פליטי 48' ! לפיכך ברור, שכל הסכם ברוח 'שתי מדינות' ממערב לירדן, יוביל בהכרח לחידוש מלחמת העצמאות של מדינת ישראל במלוא העוצמה ! הפלסטינים רק יחכו להזדמנות מתאימה ! כל המאבק הפוליטי והשסע העמוק בתוכנו הוא מסביב לבנימין נתניהו כראש ממשלת ישראל ! כל שאר הוויכוחים נדחקים לשוליים, והעיקר הוא המאבק להדחת נתניהו, מול מאבק ההישרדות שלו !

אילו היה לי סיכוי לייעץ לו בתבונה (בלי שום מאבק נגדו), הייתי מציע לו לנהוג כמו דוד בן גוריון בפרישתו מן הכסא ! לדעתי, דווקא פרישה כזאת תציל את שמו ואת הישגיו בהיסטוריה של מדינת ישראל, ותאפשר הקמה של ממשלת אחדות יהודית-ציונית !

זה יכול היה לקרות גם אם יריבי נתניהו היו מוכנים להשלים אתו, אבל הסיכוי לשינוי כזה הוא אפסי, למרבה הצער !

אם תקום ממשלת אחדות שלא תהיה תלויה בקולות החרדים, יש סיכוי להסכמה חרדית על תמיכה גלויה של הרבנים בצעירים חרדים שרוצים להתגייס, בתמורה להפסקת הלחץ הפוליטי והציבורי על 'שוויון בגיוס' !

חשוב לזכור: לעולם לא יהיה שוויון בגיוס בין לוחמים המסכנים את חייהם, לבין משרתי עורף בלי סכנה, אפילו בתפקידים חיוניים!