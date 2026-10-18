על תופעות הרעלות הצאן וגניבות הצאן בידי פורעים ערבים ברחבי יהודה ושומרון, שוחחנו עם איש 'השומר יו"ש', מאיר ברטלר, המספר על אירוע "הרבה יותר רחב מתופעה", כלשונו.

"מדובר בטרור של הרעלות. טרור מסוג חדש שאנחנו מתמודדים איתו בשנה האחרונה ביתר שאת. רק בשנה האחרונה היו מעל עשרים אירועי הרעלה". לדבריו, לפחות פעמיים בחודש נתקלים חקלאי יהודה ושומרון באירוע שבו צאן מורעל בדרכים שונות.

ההרעלה, מספר ברטלר, מתבצעת או דרך פיזור רעל בעשבים שבתחומי המרעה, או דרך שפיכת רעלים לבורות המים שמהם מושקה הצאן. עדרים מגיעים לאתרים המורעלים, אוכלים או שותים מהרעלים ובאופן כמעט מיידי הצאן הנגוע מפרפר, גוסס ונופל מת. "זו תופעה שהולכת ומתגברת. אנחנו בחוות מתמודדים עם סוגים שונים של טרור חקלאי, וכעת טרור ההרעלות הוא טרור חדש".

טרור ההרעלות מצטרף לטרור גניבות הציוד החקלאי והצאן מחוות רבות ברחבי יהודה ושומרון. בשבת האחרונה אירע מקרה שכזה בהר חברון, סמוך ליישוב כרמל. לאחר מרדפים מאתרים את העדר בידי הגנבים. "בשנה האחרונה היו עשרות ניסיונות גניבה. בכל חודש יש גניבה של עדר".

"חשוב לזכור מה משמעות העדר. עדר הוא פרנסה של החקלאי. מאתיים ראש זה מיליון שקל, זה כל משלח ידו של החקלאי, זה מה שהוא השקיע וזו השמירה על האדמות שלנו ביהודה ושומרון. מאתיים חוות חקלאיות שומרות היום ביהודה ושומרון על על מיליון דונם של שטחי אדמות המולדת".

ברטלר מדגיש בדבריו כי לא מדובר רק בתופעה אלא בביטוי למאבק עמוק ומהותי יותר על הבעלות על אדמות ארץ ישראל. "האויבים שלנו לא בוחלים בשום דבר. אין להם בעיה עם הרעלת בעלי חיים ובלבד שיוכלו לפגוע בעוד יהודי שמעבד את אדמתו ועושה חקלאות בארץ ישראל".

לאירועים הקשים שמביאים למותן של כבשים ועיזים קיים תיעוד בעשרות מקרים, ובתיעוד זה ניתן לראות גם את הרעל עצמו שפוזר וגם את הכבשים הגוססות. ברטלר מציין כי באתרי החדשות של השמאל החלו באחרונה מפיצים האשמה כלפי החקלאים היהודים כמי שפיזרו בעצמם את הרעל הפוגע בצאן שלהם עצמם. מדובר, הוא אומר, בהסתה לכל דבר, שגם איתה נאלצים החקלאים להתמודד.

בדבריו מוסיף ברטלר ומציין כי מבצעי ההרעלות אינם רק טרוריסטים ערבים, אלא גם אנרכיסטים שמגיעים לישראל מרחבי העולם ומסייעים לפגיעה בחקלאות היהודית בשטח, ומדובר, הוא מעיר, בהרעלות שבהחלט יכולות לפגוע גם בבני אדם, אם ייחשפו לרעל וישתו ממנו.

ברטלר מספר ומציין לשבח מפגש שקיימו אנשי רט"ג, רשות הטבע והגנים, עם חקלאי יהודה ושומרון סביב סוגיית ההתמודדות הנכונה עם הרעלות מסוג זה. בעקבות המפגש מחולקות לבעלי העדרים ערכות מיוחדות להצלת צאן שהורעל. כמו כן ישנם, הוא אומר, גם כלבים המזהים רעלים ומתריעים בפני החקלאים.

לזאת הוא מוסיף וקורא למשטרה ולצבא להתייחס לסוגיה בכובד ראש ולפעול נגד מבצעי טרור ההרעלות. עד כה, הוא מספר, לא ניתן מענה רציני לסוגיה ותלונות שהוגשו במשטרה נסגרות מחוסר עניין לציבור. לצד הקריאה לגורמי האכיפה הצבאיים קורא ברטלר לציבור הרחב לסייע בדרכים שונות לחקלאים, בין אם בסיורי שמירה וסריקת שטח שניתן להצטרף אליהם כדי להרתיע את מבצעי טרור ההרעלות, בין אם בהצטרפות להוצאת העדרים למרעה ובין אם ברכישת ציוד עזר. "כל אלה מייצרים קיר ברזל שאנחנו נותנים לחקלאים שיוכלו להמשיך במשימה הלאומית שהם מבצעים כחלוצים לפני המחנה".